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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой AVAR-1 - Алексей Лунёв AVAR-2 - Адлан Хатуев
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Материалы

Локомотив - Урал

04.12.2021, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 17 тур Локомотив - Урал
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
8 тур
20 сентября, понедельник 16:30 Урал 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Урал
3 тур
19 августа, среда 16:00 Урал 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
22 июля, среда 19:00 Урал 0:1 Локомотив
5 тур
11 августа, воскресенье 16:30 Локомотив 4:0 Урал
Россия. Кубок (2018/2019)
Финал
22 мая, среда 18:30 Локомотив 1:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
19 мая, воскресенье 11:30 Урал 2:2 Локомотив
15 тур
23 ноября, пятница 20:30 Локомотив 1:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
12 марта, понедельник 17:00 Урал 0:2 Локомотив
8 тур
26 августа, суббота 20:00 Локомотив 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 17:30 Урал 1:2 Локомотив
15 тур
26 ноября, суббота 17:00 Локомотив 1:1 Урал
Россия. Кубок (2016/2017)
Финал
2 мая, вторник 18:45 Локомотив 2:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Локомотив 2:2 Урал
4 тур
8 августа, суббота 17:00 Урал 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 15:00 Урал 2:0 Локомотив
16 тур
3 декабря, среда 19:00 Локомотив 1:0 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 16:30 Локомотив 3:0 Урал
10 тур
26 сентября, четверг 18:15 Урал 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 17:00 Урал 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
32 тур
21 октября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Локомотив
15 тур
21 мая, вторник 00:00 Локомотив 5:1 Урал
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Урал
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 Урал 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Урал 4:4 Локомотив
13 тур
18 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Урал
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Урал
14 тур
9 июня, среда 00:00 Урал 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 16 тур
22 июля, среда 00:00 Урал 3:1 Локомотив
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +504

    the teacher 7 декабря 2021, 16:33

    Пацаны паровозы, гоните гисдоля к хренам немчачьим ))

    0
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    Рейтинг: +64

    Ольгерт 5 декабря 2021, 07:24

    Паравозов за провалы в ЛЧ туда вообще не пускать. Пусть берут 10-12 места и ниже. Уралу дальнейших успехов и вылезать из ямы дна.

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    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 4 декабря 2021, 21:23

    Локомотив с поражением)

    1
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    Рейтинг: +133

    fanfckrasnodar 4 декабря 2021, 20:58

    урал с победой. блекло, но эффективно.

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 4 декабря 2021, 20:45

    Подозрительная игра

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 4 декабря 2021, 20:42

    Чето урал резко бросил играть, и атаковать стали так как будто боятся забить еще

    0
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    Рейтинг: +1274

    mama1991 4 декабря 2021, 20:29

    паровоз, ау! не гоните... плоды нацика в деле... может он гипноз знает?

    1
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 4 декабря 2021, 20:26

    Как хорошо что мы сбагрили такинизяна и мардишвили, правда мы в итоге мухина взяли, но все равно

    1
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    Рейтинг: +4829

    Блямба 4 декабря 2021, 20:17

    Едвай-Е-4
    И мат в три хода...

    2
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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 4 декабря 2021, 19:59

    Лысый - не тренер, но эта немчура ещё хуже.

    Отдел физподготовки вообще надо разогнать!!!

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