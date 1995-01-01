Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», то, возможно, не получил бы «Золотой мяч»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не исключил, что летний переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» мог повлиять на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2021.

    – Можно связать то, что Месси стал частью проекта «ПСЖ», а редакция France Football находится рядом с парижским офисом президента клуба Нассера ​​Аль-Хелаифи?

    – И это, вероятно, где-то поспособствовало, потому что сегодняшний футбол – это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в «Барселоне», то он, возможно, не получил бы «Золотой мяч».

    • Месси выиграл 7-й «Золотой мяч».
    • Он стал первым футболистом «ПСЖ», взявшим эту награду.
    • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Рlaysport.ro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7605

      FanatSerj 22 минуты назад

      Почему "если", вроде бы все взрослые люди прекрасно понимают что сейчас "Золотой мяч" не далеко ушел от местечкового конкурса красоты, где какую ни-будь девушку продвигает её богатый любовник, прости меня Лионель за такое сравнение ))
      Но да шейх завел в гареме новую "игрушку" почему бы её не порадовать )))
      Удивляет что это все происходит в развитых странах где по идее ценности должны быть другими.
      С другой обнадеживает реакция во всем остальном мире, на это событие, не всё так плохо глобально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2825

      Derzkiy1 24 минуты назад

      Теперь этот трофей умер для всех! Он место в 5ке даже не заслужил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Беспонтий 24 минуты назад

      мистэр дело говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11987

      Cleaner 25 минут назад

      Месси получил ПРОДАЖНЫЙ сейчас Золотой мяч. Награда эта теперь НИЧЕГО не стоит...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15237

      Garrincha58 26 минут назад

      именно поэтому он туда и перешёл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1172

      Bozigit 32 минуты назад

      Какие глупости. Не Барселона ли сделала его , тем кто он есть сейчас?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      vavilon69 32 минуты назад

      Месси - не заслужил " ЗМ" в этом сезоне. Чушь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21884

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Кто бы сомневался!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      Октавиус 58 минут назад

      Кстати да, все кричат, что катарцы купили себе ЧМ-2022, а то что купить 33 балла в голосовании в разы проще, почему-то никто не кричит...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11987

      Cleaner > Октавиус 24 минуты назад

      А что об этом кричать то? Продажность газетенки понятна каждому...(

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru