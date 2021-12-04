Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», то, возможно, не получил бы «Золотой мяч»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не исключил, что летний переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» мог повлиять на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2021.

– Можно связать то, что Месси стал частью проекта «ПСЖ», а редакция France Football находится рядом с парижским офисом президента клуба Нассера ​​Аль-Хелаифи?

– И это, вероятно, где-то поспособствовало, потому что сегодняшний футбол – это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в «Барселоне», то он, возможно, не получил бы «Золотой мяч».

Месси выиграл 7-й «Золотой мяч».

Он стал первым футболистом «ПСЖ», взявшим эту награду.

Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

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