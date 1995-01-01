Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», то, возможно, не получил бы «Золотой мяч»

Почему "если", вроде бы все взрослые люди прекрасно понимают что сейчас "Золотой мяч" не далеко ушел от местечкового конкурса красоты, где какую ни-будь девушку продвигает её богатый любовник, прости меня Лионель за такое сравнение ))
Но да шейх завел в гареме новую "игрушку" почему бы её не порадовать )))
Удивляет что это все происходит в развитых странах где по идее ценности должны быть другими.
С другой обнадеживает реакция во всем остальном мире, на это событие, не всё так плохо глобально.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не исключил, что летний переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» мог повлиять на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2021.
– Можно связать то, что Месси стал частью проекта «ПСЖ», а редакция France Football находится рядом с парижским офисом президента клуба Нассера Аль-Хелаифи?
– И это, вероятно, где-то поспособствовало, потому что сегодняшний футбол – это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в «Барселоне», то он, возможно, не получил бы «Золотой мяч».
- Месси выиграл 7-й «Золотой мяч».
- Он стал первым футболистом «ПСЖ», взявшим эту награду.
- Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
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