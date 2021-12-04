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  • Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», то, возможно, не получил бы «Золотой мяч»

Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», то, возможно, не получил бы «Золотой мяч»

4 декабря 2021, 14:23
10

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не исключил, что летний переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» мог повлиять на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2021.

– Можно связать то, что Месси стал частью проекта «ПСЖ», а редакция France Football находится рядом с парижским офисом президента клуба Нассера ​​Аль-Хелаифи?

– И это, вероятно, где-то поспособствовало, потому что сегодняшний футбол – это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в «Барселоне», то он, возможно, не получил бы «Золотой мяч».

  • Месси выиграл 7-й «Золотой мяч».
  • Он стал первым футболистом «ПСЖ», взявшим эту награду.
  • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

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Источник: Рlaysport.ro
Франция. Лига 1 Украина. Премьер-лига Динамо К ПСЖ Барселона Месси Лионель Луческу Мирча
Комментарии (10)
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Октавиус
1638617105
Кстати да, все кричат, что катарцы купили себе ЧМ-2022, а то что купить 33 балла в голосовании в разы проще, почему-то никто не кричит...
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DOCTOR PENALTY
1638617713
Кто бы сомневался!..
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vavilon69
1638618699
Месси - не заслужил " ЗМ" в этом сезоне. Чушь
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Bozigit
1638618707
Какие глупости. Не Барселона ли сделала его , тем кто он есть сейчас?)
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Garrincha58
1638619023
именно поэтому он туда и перешёл
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Беспонтий
1638619155
мистэр дело говорит
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Derzkiy1
1638619170
Теперь этот трофей умер для всех! Он место в 5ке даже не заслужил
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FanatSerj
1638619285
Почему "если", вроде бы все взрослые люди прекрасно понимают что сейчас "Золотой мяч" не далеко ушел от местечкового конкурса красоты, где какую ни-будь девушку продвигает её богатый любовник, прости меня Лионель за такое сравнение )) Но да шейх завел в гареме новую "игрушку" почему бы её не порадовать ))) Удивляет что это все происходит в развитых странах где по идее ценности должны быть другими. С другой обнадеживает реакция во всем остальном мире, на это событие, не всё так плохо глобально.
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portero
1638626135
Ежу понятно....
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