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    Metaratings: ЦСКА получил из Европы несколько предложений по аренде Бистровича

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации Metaratings, у московского клуба есть несколько предложений из Европы по аренде 23-летнего футболиста до конца сезона.

    ЦСКА намерен заняться конкретными переговорами о возможном уходе хорвата после завершения первой части сезона РПЛ.

    • Рыночная стоимость Бистровича – 2,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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