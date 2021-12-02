Metaratings: ЦСКА получил из Европы несколько предложений по аренде Бистровича

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings, у московского клуба есть несколько предложений из Европы по аренде 23-летнего футболиста до конца сезона.

ЦСКА намерен заняться конкретными переговорами о возможном уходе хорвата после завершения первой части сезона РПЛ.

Рыночная стоимость Бистровича – 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

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