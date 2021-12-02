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  • Metaratings: ЦСКА получил из Европы несколько предложений по аренде Бистровича

Metaratings: ЦСКА получил из Европы несколько предложений по аренде Бистровича

2 декабря 2021, 12:57
3

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings, у московского клуба есть несколько предложений из Европы по аренде 23-летнего футболиста до конца сезона.

ЦСКА намерен заняться конкретными переговорами о возможном уходе хорвата после завершения первой части сезона РПЛ.

  • Рыночная стоимость Бистровича – 2,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (3)
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vladimir-7
1638441635
Бистровича можно отдать в аренду до конца сезона, но проследить за его игрой там.
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Форвард 79
1638453099
Продавать не глядя! Но по акции, купи Бистровича и получеш Фукса безплатно))
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DOCTOR PENALTY
1638457753
Вовремя подошли предложения, а то он закисает на лавке.
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