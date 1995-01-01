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    Захарян, Агаларов, Умяров и Хлусевич – среди номинантов на премию «Первая пятерка»

    Детская футбольная лига опубликовала список номинантов премии «Первая пятeрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года).

    На награду претендуют: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Данил Степанов («Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).

    • В прошлом году победителем премии стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

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    Источник: сайт ДФЛ

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