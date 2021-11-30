Карпин: «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футболистах национальной команды после сегодняшней встречи с игроками.

«Я верю, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Я в это слепо верю. Эта встреча подтвердила, что они могут играть в футбол, а не отбиваться», – сказал Карпин.

В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.

В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.

Матчи состоятся 24 и 29 марта.

«Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной