Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Карпин: «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футболистах национальной команды после сегодняшней встречи с игроками.

    «Я верю, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Я в это слепо верю. Эта встреча подтвердила, что они могут играть в футбол, а не отбиваться», – сказал Карпин.

    • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
    • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

    «Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91686
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68267
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru