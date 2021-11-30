Карпин: «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футболистах национальной команды после сегодняшней встречи с игроками.
«Я верю, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Я в это слепо верю. Эта встреча подтвердила, что они могут играть в футбол, а не отбиваться», – сказал Карпин.
- В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
- В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта.
«Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого