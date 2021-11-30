«Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами национальной команды.

«Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно.

Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий.

Лучше встречаться, чем не встречаться. У нас не было шансов пригласить легионеров. Никто не в восторге лишний раз летать. Но все согласились. Например, Гончаренко со мной созвонился», – сказал Карпин.