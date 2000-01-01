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    «Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами национальной команды.

    «Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно.

    Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий.

    Лучше встречаться, чем не встречаться. У нас не было шансов пригласить легионеров. Никто не в восторге лишний раз летать. Но все согласились. Например, Гончаренко со мной созвонился», – сказал Карпин.

    • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
    • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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