«Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами национальной команды.
«Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно.
Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий.
Лучше встречаться, чем не встречаться. У нас не было шансов пригласить легионеров. Никто не в восторге лишний раз летать. Но все согласились. Например, Гончаренко со мной созвонился», – сказал Карпин.
- В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
- В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта.
Источник: «Спорт-Экспресс»