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  • «Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной

«Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной

30 ноября 2021, 21:44
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами национальной команды.

«Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно.

Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий.

Лучше встречаться, чем не встречаться. У нас не было шансов пригласить легионеров. Никто не в восторге лишний раз летать. Но все согласились. Например, Гончаренко со мной созвонился», – сказал Карпин.

  • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
  • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
  • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
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GreyDM
1638299699
хм...а при чём тут Гончаренко?
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neveldomha
1638303424
Ну прям Валера Карпин-Макаренко.
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DOCTOR PENALTY
1638305221
Питер как всегда...(((
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житель СПб
1638305807
Судя по заголовку - мания величия...
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житель СПб
1638305842
Да, и конечно - негатив по поводу Питера - скрыть не в состоянии.
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Plyash
1638312841
Давайте не будем мешать тренеру работать,ведь в июле мы и мечтать не могли о стыках,однако уже там.
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Блямба
1638336167
"...И пошли они, солнцем палимы, Повторяя: "Суди его бог!", Разводя безнадежно руками, И, покуда я видеть их мог, С непокрытыми шли головами..."(с)
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