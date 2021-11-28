Алексей Березуцкий: «Обидное поражение. «Зенит» был лучше в реализации»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
– Обидное поражение. В обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. «Зенит» был лучше в реализации.
– Почему заменили Эджуке?
– Эффективность Эджуке обычно падает после 65-й минуты. Это исходя из опыта предыдущих игр. Поэтому приняли решение его заменить. Кто знает, может, если бы я оставил его на поле, возможно, он забил бы гол.
– Как оцените судейство?
– Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не является существенным. Но я не видел все эти моменты по телевизору, хотя есть у меня предположения, что все было нормально.
- ЦСКА не выиграл у «Зенита» ни одного матча из семи последних.
- Клуб занимает шестое место в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Источник: Sports.ru