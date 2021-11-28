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    Алексей Березуцкий: «Обидное поражение. «Зенит» был лучше в реализации»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    – Обидное поражение. В обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. «Зенит» был лучше в реализации.

    – Почему заменили Эджуке?

    – Эффективность Эджуке обычно падает после 65-й минуты. Это исходя из опыта предыдущих игр. Поэтому приняли решение его заменить. Кто знает, может, если бы я оставил его на поле, возможно, он забил бы гол.

    – Как оцените судейство?

    – Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не является существенным. Но я не видел все эти моменты по телевизору, хотя есть у меня предположения, что все было нормально.

    • ЦСКА не выиграл у «Зенита» ни одного матча из семи последних.
    • Клуб занимает шестое место в нынешнем розыгрыше РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    28.11.2021 23:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14658

      paracetamol 1 минуту назад

      Плохая реализация - следствие тренерской слабости.

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      Рейтинг: +3100

      CSKA57 2 часа назад

      Алексей, это не игра! Это - позор!

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      Рейтинг: +553

      прабабушка краба > CSKA57 2 часа назад

      а чего вы от него ждёте? чуда? сейчас у ЦСКА самый слабый состав за всё время, что я смотрю футбол

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