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  • Алексей Березуцкий: «Обидное поражение. «Зенит» был лучше в реализации»

Алексей Березуцкий: «Обидное поражение. «Зенит» был лучше в реализации»

28 ноября 2021, 23:05
8

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

– Обидное поражение. В обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. «Зенит» был лучше в реализации.

– Почему заменили Эджуке?

– Эффективность Эджуке обычно падает после 65-й минуты. Это исходя из опыта предыдущих игр. Поэтому приняли решение его заменить. Кто знает, может, если бы я оставил его на поле, возможно, он забил бы гол.

– Как оцените судейство?

– Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не является существенным. Но я не видел все эти моменты по телевизору, хотя есть у меня предположения, что все было нормально.

  • ЦСКА не выиграл у «Зенита» ни одного матча из семи последних.
  • Клуб занимает шестое место в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (8)
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CSKA57
1638130330
Алексей, это не игра! Это - позор!
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paracetamol
1638138096
Плохая реализация - следствие тренерской слабости.
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Niko
1638159073
Каждый матч считай вдесятером играем. Я про нашего блатного облякова. А вчера ещё и вдевятером заканчивали, зачем-то выпустил чалова. Ладно Федя, когда-то был лучшим бомбардиром, воспитанник. Но обляков это же просто дно. Ни пас дать не может, ни обострения, борьбу через раз навязывает. Это вообще не уровень рпл. Причём уже три года и белорус и теперь Лёха ставят его, как самого не заменимого. Вроде же с Зенитом в прошлом или позапрошлом матче удалили его и сразу игра пошла. Не ужели не надоело каждый матч по сути в меньшинстве играть.
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НИКиколай
1638163871
Миниумм 7-8 игроков надо из команды убирать,их уровень ФНЛ..забивать просто некому,создавать то же..Что можно ждать от таких игроков А Гинер все мечтает прекасной игры от Ф Чалова..мечтатель...
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ААМ
1638165546
А что бывают не обидные поражения?
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САДЫЧОК
1638166071
По чесноку ..Обе команды слабы тренерской мыслью !
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