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    Спаллетти: «Витория оскорбил меня, не поприветствовав перед матчем. Но все обвиняют меня»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что был оскорблен во время визита в Москву на матч Лиги Европы против «Спартака» (1:2). Вследствие этого итальянец не пожал руку Рую Витории после игры.

    «Если тренер не приветствует коллегу на своем стадионе перед матчем, это оскорбление. Но все обвиняют меня», – сказал Спаллетти.

    • Спаллетти тренировал в России «Зенит».
    • Он выигрывал РПЛ.
    • Витория больше не планирует жать руку Спаллетти.

    Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

    Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3760

      R_a_i_n 3 минуты назад

      Ну если все обвиняют тебя, значит виноват ты!

      1
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      Рейтинг: +10483

      Вомбат 8 минут назад

      В этом выступлении вся сущность Спалетти. Вот почему я его не любил, когда он работал в Зените. Хотя тренер он классный, как человек - редиска.

      0
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      Рейтинг: +9635

      ivany4 17 минут назад

      В Италии, после матча, орет, - посмотрим что будет в Москве!
      Приехав в Москву возмущается, что его не приветствуют должным образом.))
      А ларчик просто открывается - не надо опаздывать на скамейку перед матчем! Или что, тебя по всему стадиону надо искать надо, чтоб руку пожать.))
      Как девица на выданье - ну возьмите меня хоть кто-нибудь

      2
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      Рейтинг: +18664

      JTherry > ivany4 23 секунды назад

      ты лучше вспомни, как это чучело с уссами, в Италии себя вел: подошел в скамейке Спартака и сделал вид, что не признал тренера Виторию... зато к себе требует особенного внимания, вести себя не умеет, только - поучать...)

      0
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      Рейтинг: +113

      Zenit40k 20 минут назад

      Лучиано ,вы молодец ,Спартаку просто повезло в играх с вами .Легия их поставит на место .Хотя они и так уже на своем ,10 месте

      1
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      Рейтинг: +3760

      R_a_i_n > Zenit40k 11 минут назад

      на сайте петушок новый появился)))

      1
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      Рейтинг: +3210

      minaev23 22 минуты назад

      Обидчивый как дзюба.

      1
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      Рейтинг: +1145

      Bozigit 29 минут назад

      Не отмазывайся. Проигрывать тоже надо уметь!

      2
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      Рейтинг: +11846

      Литейный4 55 минут назад

      Вот где собака зарыта. Стыдно за Срамтак. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2499

      Klaido > Литейный4 42 минуты назад

      стыдно за гомосеков и его производную - голубую спагетти )))

      7
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      Рейтинг: +3760

      R_a_i_n > Литейный4 11 минут назад

      парад закончился? или ты отстал?

      1
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      Рейтинг: +3210

      minaev23 > Литейный4 8 минут назад

      Что у вас за дибильное новшество стыдно за спартак гыгыгыгы - вы как обезьяны, друг за другом повторяете. Вакцина наша к сожелению плохо иногда влияет на неокрепший молодой организм. Сочуствую тебе мой друг,выздоравливай!

      0
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      Рейтинг: +133

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Сдрысни лысый и не ной как баба))))

      5
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