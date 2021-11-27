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  • Спаллетти: «Витория оскорбил меня, не поприветствовав перед матчем. Но все обвиняют меня»

Спаллетти: «Витория оскорбил меня, не поприветствовав перед матчем. Но все обвиняют меня»

27 ноября 2021, 20:06
34

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что был оскорблен во время визита в Москву на матч Лиги Европы против «Спартака» (1:2). Вследствие этого итальянец не пожал руку Рую Витории после игры.

«Если тренер не приветствует коллегу на своем стадионе перед матчем, это оскорбление. Но все обвиняют меня», – сказал Спаллетти.

  • Спаллетти тренировал в России «Зенит».
  • Он выигрывал РПЛ.
  • Витория больше не планирует жать руку Спаллетти.

Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Наполи Спаллетти Лучано Витория Руй
Комментарии (34)
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ivany4
1638036593
В Италии, после матча, орет, - посмотрим что будет в Москве! Приехав в Москву возмущается, что его не приветствуют должным образом.)) А ларчик просто открывается - не надо опаздывать на скамейку перед матчем! Или что, тебя по всему стадиону надо искать надо, чтоб руку пожать.)) Как девица на выданье - ну возьмите меня хоть кто-нибудь
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Вомбат
1638037132
В этом выступлении вся сущность Спалетти. Вот почему я его не любил, когда он работал в Зените. Хотя тренер он классный, как человек - редиска.
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R_a_i_n
1638037435
Ну если все обвиняют тебя, значит виноват ты!
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kvm
1638038432
з.а.л.у.п.о.головый снова ноет...
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Enter2006
1638039955
Какая ты все таки.. да даже не баба а... петушиная проститутка! Не зря тебя песочат сейчас!!!
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Sky Spartak
1638042781
Девочка.
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alefreddy
1638045387
Вроде бы солидный тренер но нет песочница не та
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моэм
1638078463
Не знал что в Спалетти столько экскрементов ...исходит и исходит , это какой то ужас... вопрос только один : оно когда нибудь закончится ? ...а то это амбре начинает уже пробивать сквозь экран монитора.
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slavа0508
1638081821
Выходить надо было во время или Руй должен быть подойти к твоей скамейки и пожать господскую руку , так Руй тоже вроде не мальчик ,,,
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Plyash
1638086816
Нет,это не мужчина.Заткнись уже,гнида,а в предыдущих играх тебя кто оскорблял?
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