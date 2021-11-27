Спаллетти: «Витория оскорбил меня, не поприветствовав перед матчем. Но все обвиняют меня»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что был оскорблен во время визита в Москву на матч Лиги Европы против «Спартака» (1:2). Вследствие этого итальянец не пожал руку Рую Витории после игры.

«Если тренер не приветствует коллегу на своем стадионе перед матчем, это оскорбление. Но все обвиняют меня», – сказал Спаллетти.

Спаллетти тренировал в России «Зенит».

Он выигрывал РПЛ.

Витория больше не планирует жать руку Спаллетти.

Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»