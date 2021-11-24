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  • Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

24 ноября 2021, 21:10
14

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему не пожал руку коллеге из «Спартака» Рую Витории после матча Лиги Европы. Москвичи победили со счетом 2:1.

«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в десяти метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после», – сказал итальянец.

  • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
  • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
  • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Наполи Спаллетти Лучано Витория Руй
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1637777615
Мальчишки бл***! Пацаны!...
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Hektor 84
1637777822
Как маленький мальчик в детском саду)))
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Parham
1637778059
Всё понятно!
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Sergey9999
1637778118
Спаллетти клоун
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житель СПб
1637778314
Отмаза... А самому, небось, тихо стыдно...
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Fusballer
1637778393
Расстроился просто. Думал, что приедут и на классе победят. Но не вышло. Спартак дал бой.
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Plyash
1637780096
Оделся в шапку-ушанку - ослеп,вот и врёт,как сивый мерин.
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dima25
1637782109
за РУСселли ребята)))!!
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Niko
1637814865
Девочки не ссорьтесь
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serglider
1637815873
Блииин... Нашли, что обсуждать! Ну, не пожал и ладненько... Короновирус... все дела, а Руи без маски к тому же... Вообще футбол, постепенно "обрастает" массой околофутбольных атрибутов, которые к игре не имеют никакого отношения, но потом их обсуждают чуть ли не больше чем сам матч! Не поприветствовал перед матчем... не пожал руку после... замененный игрок, не пожал руку тренеру... А сколько еще возможных косяков!? Судей поблагодарил рукопожатием? Почему не вышел на поле не обнял игроков? Не подошел к трибуне с фанатами, им нужно было то же что-то сказать))) Пока всю ритуальную "цепочку" отследишь, уже забыли что там было на этом матче, остались только сухие цифры итогового счета! А кто как играл из игроков, на своих позициях уже и не важно! А это основа анализа прошедшего матча, которым никто особо не занимается. Вот и получается в ЛЕ делим первое место, в чемпионате страны десятые...
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