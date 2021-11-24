Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему не пожал руку коллеге из «Спартака» Рую Витории после матча Лиги Европы. Москвичи победили со счетом 2:1.

«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в десяти метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после», – сказал итальянец.