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    Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему не пожал руку коллеге из «Спартака» Рую Витории после матча Лиги Европы. Москвичи победили со счетом 2:1.

    «Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в десяти метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после», – сказал итальянец.

    • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
    • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
    • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1330

      Parham 27 секунд назад

      Всё понятно!

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      Рейтинг: +12879

      Hektor 84 4 минуты назад

      Как маленький мальчик в детском саду)))

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      Рейтинг: +21722

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Мальчишки бл***! Пацаны!...

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