Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему не пожал руку коллеге из «Спартака» Рую Витории после матча Лиги Европы. Москвичи победили со счетом 2:1.
«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в десяти метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после», – сказал итальянец.
- «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
- «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
- Спаллетти тренировал в России «Зенит».
Источник: «Чемпионат»