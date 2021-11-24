Спаллетти не пожал руку Витории после матча «Спартак» – «Наполи»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» дома победил «Наполи» – 2:1.

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался жать руку Рую Витории после финального свистка. Итальянец прошел мимо с поднятыми вверх руками.

«Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.

«Наполи» с тем же количеством очков занимает второе место.

Спаллетти тренировал в России «Зенит».