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    Спаллетти не пожал руку Витории после матча «Спартак» – «Наполи»

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» дома победил «Наполи» – 2:1.

    Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался жать руку Рую Витории после финального свистка. Итальянец прошел мимо с поднятыми вверх руками.

    • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
    • «Наполи» с тем же количеством очков занимает второе место.
    • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии26
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      Рейтинг: +26768

      silver29 4 минуты назад

      Спаллети может уехать от бомжей, бомж из Спалетти никогда (((( ПНХ этот паршивец, его два раза за сезон надрали как сцаного кота.

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      Рейтинг: +12878

      Hektor 84 5 минут назад

      Пусть своей вонючей культёй жопу подотрет! Зря Наполи его назначил. Тренер средний, серьезных тренерских достижений за ним нет. Два кубка и суперкубок Италии куй знает в каком году. Достижения в нашем пешеходном болоте в расчет не беру, ибо в Европе они не котируются. Тренер для команд уровня Торино и Сампдории. Интер тоже ошибся назначив его. Так он потом что в Интере, что в Зените после назначения следующего тренера сидел на стадике и зарплату получал до копеечки. Обещал порвать Спартак и перед домашним матчем и гостевым, в итоге жопу порвал)))

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      Рейтинг: +9579

      ivany4 11 минут назад

      Ну он же грозился что-то показать в Москве.
      Вот и показал - свое хамство и что он как был обиженкой, так и остался..

      4
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      Рейтинг: +9494

      playsh 13 минут назад

      Лучано,как немец под Москвой, сдриснул стыдливо.Стыдуха Итальянская...

      4
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      Рейтинг: +9494

      playsh > playsh 5 минут назад

      Ну,и Руй личико понятливо скукожил,дескать,трагедия у чела - опять же,укусил.

      1
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      Рейтинг: +1200

      Frankfurt Am Main 14 минут назад

      Ещё раз скажу что макароник подленьнкий тренеришка..

      4
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      Рейтинг: +3669

      Snek 19 минут назад

      У лысяно припекло.

      3
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      Рейтинг: +4729

      Semenycch 22 минуты назад

      Все правильно сделал, свиньям не пожимают рук, их режут и на вертел.

      1
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      Рейтинг: +6510

      Антибиотик > Semenycch 18 минут назад

      Странно, что об этом рассуждает мусорный бомж, к которому нормальный человек на километр не подойдет.

      9
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      Рейтинг: -22

      Аден > Semenycch 16 минут назад

      смпллети поступил как грязный вонючий бомж

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      Рейтинг: +444

      Rodina47 25 минут назад

      Не умеет проигрывать!

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      Рейтинг: +10453

      Вомбат 26 минут назад

      Он с самого начала своего пребывания в Зените мне очень не нравился своим поведением. Постоянно подлизывался к Миллеру, зато журналистам хамил, а тренерам соперников приписывал черт знает что. Он ушел из Зенита потому, что испортил отношения с игроками. Денисову и его группе поддержки говорил одно, Семаку, Халку и другим - другое, а с Миллером вообще не разговавривал, хотя тем и другим врал, что говорил. Когда все это вранье вскрылось, его отстранили. Чтобы не платить ему огромную неустойку, его именно отстранили, а не уволили. И что вы думаете? Спалетти год просидел в Петербурге, ходил на базу в Удельную и там сидел в качестве зрителя на тренировках Виллаш-Боаша. Чтобы получить годовую зарплату в 3.5 млн евро, согласно контракту. Уехал в Рому, когда контракт с Зенитом закончился. Вот такой фрукт.

      3
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      Рейтинг: +188

      ALEXMAN888 31 минуту назад

      Плохо!

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