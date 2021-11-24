Спаллетти не пожал руку Витории после матча «Спартак» – «Наполи»

Спаллети может уехать от бомжей, бомж из Спалетти никогда (((( ПНХ этот паршивец, его два раза за сезон надрали как сцаного кота.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» дома победил «Наполи» – 2:1.
Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался жать руку Рую Витории после финального свистка. Итальянец прошел мимо с поднятыми вверх руками.
- «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
- «Наполи» с тем же количеством очков занимает второе место.
- Спаллетти тренировал в России «Зенит».
Спаллетти не выдержал и не пожал руку Витории после матчаКак некрасиво, Лучано pic.twitter.com/i41Bmkm1PA— Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2021