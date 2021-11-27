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  • Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

27 ноября 2021, 18:50
132

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о «Спартаке» после двух поражений от россиян в группе Лиги Европы. После второго матча итальянец не пожал руку коллеге Рую Витории.

«В России есть серьезные и порядочные люди. Там есть серьезные клубы, умеющие вести себя в Европе. А есть «Спартак», который считает, что может делать что угодно. Этим он отличается от других клубов РПЛ», – высказался итальянец.

  • Спаллетти тренировал в России «Зенит».
  • Он выигрывал РПЛ.
  • Витория больше не планирует жать руку Спаллетти.

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Наполи Спаллетти Лучано
Комментарии (132)
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slavа0508
1638029741
Ну конечно , обидно дважды огрести лещей по лысине от команды которая занимает 10 место в РПЛ ,,,Спаллетти как был бабой так и остался , не умеет терпеть удар ,,,сразу сопли распускает ,,
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"supermax"
1638029878
Руй Витория: "Лучано, прости, если т р а х н у л"
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oyabun
1638031152
Спаллетти просто жалок. Надеюсь Спартак не станет реагировать на подобные абсурдные заявления.
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Блямба
1638031799
Это прекрасно,когда делаешь что угодно. Хочешь всё просрёшь и на десятое место увалишься.а хочешь два раза по ромбику на лысину приклеешь..на память. На то и Спартак,чтобы никому не скучно было..
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Fusballer
1638031956
Да уж, Спартак очевидно не умеет вести себя в Европе - два раза выиграл у лидера Серии А. Какая наглость!
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ySS
1638034284
Ну обиделся на что-то итальянец... ну и х.. с ним. Как сыграем следующий матч, это главное и важное.
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zigbert
1638035561
Смешно слушать такие слова от известного тренера. Понятно что поражение от Спартака не входило в планы Наполи.
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Кузьмич на трибуне
1638036934
Да Спартак не один и не два раза делал в Гейвропе то что хотел. Спартак имеет полное право побеждать Наполи ,хоть во главе с Марадоной, хоть во главе со Спаллетти. Спартаку Респектище с большой буквы. Буду болеть за Лестер, что бы Наполи остались последними. Всех Спартачей с щелчком в лоб Спаллетти. (Лучано Спаллетти-в переводе на русский Лучина спалённая, другими словами -догоревшая свеча)
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Нас Много
1638038342
Поучи Спаллетти нас, как вести в Европе, Получив в который раз от Спартака по жопе.
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Plyash
1638087657
Хотел я послать Лучано на х...рен, да понял по его роже,что он уже давно послан туда и ещё не вернулся оттуда...Ну и ладно.
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