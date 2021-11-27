Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о «Спартаке» после двух поражений от россиян в группе Лиги Европы. После второго матча итальянец не пожал руку коллеге Рую Витории.
«В России есть серьезные и порядочные люди. Там есть серьезные клубы, умеющие вести себя в Европе. А есть «Спартак», который считает, что может делать что угодно. Этим он отличается от других клубов РПЛ», – высказался итальянец.
- Спаллетти тренировал в России «Зенит».
- Он выигрывал РПЛ.
- Витория больше не планирует жать руку Спаллетти.
Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»
Источник: Goal