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    Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о «Спартаке» после двух поражений от россиян в группе Лиги Европы. После второго матча итальянец не пожал руку коллеге Рую Витории.

    «В России есть серьезные и порядочные люди. Там есть серьезные клубы, умеющие вести себя в Европе. А есть «Спартак», который считает, что может делать что угодно. Этим он отличается от других клубов РПЛ», – высказался итальянец.

    • Спаллетти тренировал в России «Зенит».
    • Он выигрывал РПЛ.
    • Витория больше не планирует жать руку Спаллетти.

    Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии34
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      Рейтинг: +12579

      житель СПб 2 минуты назад

      Спартаковцы (некоторые)! Ваши слова про Спалетти - вполне обоснованны. Но хватит здесь при каждом поводе приплетать Зенит! Противно читать, честное слово! Ненавидите Зенит - так держите себя в руках. Ведь это прежде всего Вас не красит...

      0
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      Рейтинг: +104

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 2 минуты назад

      Как был клоуном-физруком так и остался!
      В России .овно не уважали и в Италии тоже самое!!
      Дерь-мо тренер

      2
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      Рейтинг: +8401

      "supermax" 3 минуты назад

      Руй Витория: "Лучано, прости, если т р а х н у л"

      2
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      Рейтинг: +2995

      Иван Петров 1986 4 минуты назад

      А что в европе нужно всегда наполи проигрывать? Этот лысый точно не умеет себя вести. Ну у него же питерская закалка.

      1
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      Рейтинг: +26887

      silver29 5 минут назад

      "извини" лысый, мы не знали что дважды за сезон надрать тебя лидера серии А, это нарушение европейских правил )))

      1
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      Рейтинг: +12579

      житель СПб 5 минут назад

      Действительно. звучит смешно! То есть выигрывать у Наполи - это вести себя неприлично? Надо уметь проигрывать, не теряя лица.

      1
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      Рейтинг: +8401

      "supermax" 5 минут назад

      дважды проиграл никакущему Спартаку....казалось бы сиди молча...нет)) ахах

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      Рейтинг: +17733

      derrik2000 5 минут назад

      Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

      А О ЧЁМ речь-то???
      В чём проявляется "непорядочность" Спартака в Европе, и как правила (КАКИЕ??? - непонятно) отличаются от российских правил?
      Может, чего не знаем "из закулисья"???
      Может, какие-то были договорённости лично со Спалетти???
      Или, как Спартаку перед матчем с Блэкберном, тому, ЗВЁЗДНОМУ Спартаку, в Англии дали перед тренировкой НЕ футбольные, а ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ мячи? Блэкбэрну (на тот момент - ЧЕМПИОНУ Англии(, правда, эти подлянки не помогли: Спартак всё равно выиграл). ))
      О ЧЁМ ВООБЩЕ ЧРЕВОВЕЩАЕТ этот тренер???
      Или эти слова Спалетти ВЫДЕРНУТЫ из интервью?

      1
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      Рейтинг: +24736

      slavutiq70 6 минут назад

      Ну конечно , обидно дважды огрести лещей по лысине от команды которая занимает 10 место в РПЛ ,,,Спаллетти как был бабой так и остался , не умеет терпеть удар ,,,сразу сопли распускает ,,

      1
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      Рейтинг: +21

      тарясятник 6 минут назад

      драл он ваш спартаг с тренеришкой аж 5:0. гы-гы.

      0
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      Рейтинг: +8401

      "supermax" > тарясятник 4 минуты назад

      че опять забанили? новый сделал?

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      Рейтинг: +21

      тарясятник > "supermax" 2 минуты назад

      твоим дедуктивным способностям можно позавидовать)

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      Рейтинг: +8401

      "supermax" > тарясятник 1 минуту назад

      тебе только и остается))

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      Рейтинг: +104

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > тарясятник 1 минуту назад

      Шо опять торчек забанили??

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