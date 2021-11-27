Спаллетти: «Спартак» считает, что может делать что угодно. Он не умеет себя вести в Европе»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о «Спартаке» после двух поражений от россиян в группе Лиги Европы. После второго матча итальянец не пожал руку коллеге Рую Витории.

«В России есть серьезные и порядочные люди. Там есть серьезные клубы, умеющие вести себя в Европе. А есть «Спартак», который считает, что может делать что угодно. Этим он отличается от других клубов РПЛ», – высказался итальянец.

Спаллетти тренировал в России «Зенит».

Он выигрывал РПЛ.

Витория больше не планирует жать руку Спаллетти.

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»