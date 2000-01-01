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    Витория: «Спаллетти сказал, что я не поприветствовал его перед игрой? Он соврал. Больше не пожму ему руку»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался по поводу отказа коллеги из «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия после матча Лиги Европы. Итальянец мотивировал свой поступок тем, что Витория не поприветствовал его перед игрой.

    «Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого.

    Такие акции ни о чeм не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», – сказал Витория.

    • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
    • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
    • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

    Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1983

      Валерий1965 9 минут назад

      В детство впал?))))

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      Рейтинг: +10460

      Вомбат 11 минут назад

      Спалетти соврать, как два пальца об асфальт. Но правильно тут пишут -- надо быть выше этого. Даст бог, еще встретятся в ЛЕ следующей весной и пожмут-таки друг другу руки. .

      0
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      Рейтинг: +4772

      Павелий 14 минут назад

      Бомж Спалетти никак не может понять, что настоящий клуб - это Спартак. А временный политпроект, который периодически вытаскивают из пердива каждые 20-30 лет - Зенит.

      0
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      Рейтинг: +1846

      Enter2006 15 минут назад

      Витория, в стаде баранов главное не становиться самим бараном. Спаллетти показал свой мерзкий характер, но в сл раз все равно иди пожимать руку, ты тем самым покажешь что психологически намного сильнее его и не уподобишься ему!

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      Рейтинг: +9529

      playsh 34 минуты назад

      Спаллети,сходи сожри спагетти.

      1
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      Рейтинг: +17642

      derrik2000 > playsh 33 минуты назад

      Да ладно.
      Давай уже не будем над ним издеваться.
      Встреча, ведь, показала, что Наполи - ОЧЕНЬ КЛАССНАЯ команда, которая неслучайно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, и только БЛЕСТЯЩАЯ ИГРА Селихова весь матч и "через пень-колоду" самоотверженные действия полевых игроков Спартака во втором тайме, да матушка-удача. которая сегодня улыбнулась КБ, показав все 32 зуба, установили окончательный счёт на табло в пользу команды Витории.

      0
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      Рейтинг: +17642

      derrik2000 56 минут назад

      Посмотрите на фото на лицо Руя и вспомните, как НА КАМЕРУ ТЕАТРАЛЬНО он губки поджал и понимающе покивал вслед отмахнувшемуся от послематчевого рукопожатия Спалетти.
      В этом моменте (на фото) Руй уже КАЙФУЕТ от победы над лидером чемпионата Италии.
      И заслуженно!
      После этого матча, думаю, переговоры Спартака с ещё одним ассистентом Конте приостановятся на неопределённый срок.
      )))

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      Рейтинг: +672

      kliker > derrik2000 8 минут назад

      Чего вдруг? Пол года отвратительной игры и формы команды не перевешивают пару удачных игр.

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      Рейтинг: +21735

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Тогда поприветствуй его в следующий раз ногой. И желательно по лысине, как вон Тихонов рекомендует.

      3
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      Рейтинг: +8322

      "supermax" 1 час назад

      не обижайся Руй)) пусть лысый губы дует, а ты обыграй еще и Легию

      4
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      Рейтинг: +12918

      Hektor 84 1 час назад

      Лысой обиженке судьба вернет подсрачник

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