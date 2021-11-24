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  • Витория: «Спаллетти сказал, что я не поприветствовал его перед игрой? Он соврал. Больше не пожму ему руку»

Витория: «Спаллетти сказал, что я не поприветствовал его перед игрой? Он соврал. Больше не пожму ему руку»

24 ноября 2021, 21:58
24

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался по поводу отказа коллеги из «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия после матча Лиги Европы. Итальянец мотивировал свой поступок тем, что Витория не поприветствовал его перед игрой.

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого.

Такие акции ни о чeм не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», – сказал Витория.

  • «Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.
  • «Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.
  • Спаллетти тренировал в России «Зенит».

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Наполи Спаллетти Лучано Витория Руй
Комментарии (24)
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Hektor 84
1637780403
Лысой обиженке судьба вернет подсрачник
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"supermax"
1637780875
не обижайся Руй)) пусть лысый губы дует, а ты обыграй еще и Легию
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DOCTOR PENALTY
1637781266
Тогда поприветствуй его в следующий раз ногой. И желательно по лысине, как вон Тихонов рекомендует.
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derrik2000
1637781415
Посмотрите на фото на лицо Руя и вспомните, как НА КАМЕРУ ТЕАТРАЛЬНО он губки поджал и понимающе покивал вслед отмахнувшемуся от послематчевого рукопожатия Спалетти. В этом моменте (на фото) Руй уже КАЙФУЕТ от победы над лидером чемпионата Италии. И заслуженно! После этого матча, думаю, переговоры Спартака с ещё одним ассистентом Конте приостановятся на неопределённый срок. )))
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Plyash
1637782730
Спаллети,сходи сожри спагетти.
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Павелий
1637783954
Бомж Спалетти никак не может понять, что настоящий клуб - это Спартак. А временный политпроект, который периодически вытаскивают из пердива каждые 20-30 лет - Зенит.
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JTherry
1637785408
Спалетти му.дак, он и в Италии подошел к скамейке Спартака и сделал вид, что не узнал Руя, типа ни разу не видел... понты, как в детском садике, у Руя-то оказался - больше...)
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Павелий
1637791017
Практически каждый, кто имел отношение к Зениту, потом продолжает совершать гнусные, лживые и подлые поступки. Спалетти - очередной пример.
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Блямба
1637818740
Да жми ты себе,что захочешь. Событие ,тоже мне. Один-истеричка,хотя понять можно,другой -позёр,решивший к внезапной удаче присовокупить ещё и обиду "гениального тренера".. Одна мимика чего стоит. Ну не добавит это ни грамма для карт-бланша..
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zigbert
1637847836
Да тут все понятно без доказательств Руй.
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