Витория: «Спаллетти сказал, что я не поприветствовал его перед игрой? Он соврал. Больше не пожму ему руку»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался по поводу отказа коллеги из «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия после матча Лиги Европы. Итальянец мотивировал свой поступок тем, что Витория не поприветствовал его перед игрой.

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого.

Такие акции ни о чeм не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», – сказал Витория.

«Спартак» набрал 7 очков и вышел в лидеры группы.

«Наполи» с тем же количеством очков занимает 2-е место.

Спаллетти тренировал в России «Зенит».

Спаллетти: «Витория не поприветствовал меня перед началом игры, поэтому я не пожал ему руку после матча»