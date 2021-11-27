АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», «Астон Вилла» добилась второй подряд победы при Джеррарде

«Ливерпуль» поднялся на второе место в АПЛ. В 13-м туре команда Юргена Клоппа разгромила «Саутгемптон», дубль у Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах участвует в голах в своих 11 матчах АПЛ подряд.

«Астон Вилла» во второй раз подряд победила при главном тренере Стивене Джеррарде. Бирмингемцы в гостях переиграли «Кристал Пэлас» Патрика Виейра.

Голевым пасом у «Астон Виллы» отметился Эшли Янг. Он лидер за всю историю клуба по ассистам в АПЛ (42). Кроме того, Янг стал самым возрастным игроком клуба, сделавшим ассисты в двух встречах АПЛ подряд (36 лет и 141 день).

Англия. АПЛ. 13-й тур

Ливерпуль – Саутгемптон – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жота, 2; 2:0 – Жота, 32; 3:0 – Алькантара, 37; 4:0 – ван Дейк, 52.

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Таргетт, 15; 0:2 – МакГин, 86; 1:2 – Гехи, 90+5.

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