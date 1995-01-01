Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», «Астон Вилла» добилась второй подряд победы при Джеррарде

    «Ливерпуль» поднялся на второе место в АПЛ. В 13-м туре команда Юргена Клоппа разгромила «Саутгемптон», дубль у Диогу Жоты.

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах участвует в голах в своих 11 матчах АПЛ подряд.

    «Астон Вилла» во второй раз подряд победила при главном тренере Стивене Джеррарде. Бирмингемцы в гостях переиграли «Кристал Пэлас» Патрика Виейра.

    Голевым пасом у «Астон Виллы» отметился Эшли Янг. Он лидер за всю историю клуба по ассистам в АПЛ (42). Кроме того, Янг стал самым возрастным игроком клуба, сделавшим ассисты в двух встречах АПЛ подряд (36 лет и 141 день).

    Англия. АПЛ. 13-й тур

    Ливерпуль – Саутгемптон – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 2; 2:0 – Жота, 32; 3:0 – Алькантара, 37; 4:0 – ван Дейк, 52.

    Кристал Пэлас – Астон Вилла – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Таргетт, 15; 0:2 – МакГин, 86; 1:2 – Гехи, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91567
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68230
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru