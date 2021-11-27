Введите ваш ник на сайте

Ливерпуль - Саутгемптон

27.11.2021, Суббота, 18:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 13 тур Ливерпуль - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
35 тур
8 мая, суббота 22:15 Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
17 тур
4 января, понедельник 23:00 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 18:00 Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
2 тур
17 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
5 апреля, пятница 22:00 Саутгемптон 1:3 Ливерпуль
6 тур
22 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
11 февраля, воскресенье 19:30 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль
12 тур
18 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон
12 тур
19 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:00 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 11 января, среда 22:45 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Саутгемптон 3:2 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:1 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/4 финала
2 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:6 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 19:15 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль
1 тур
17 августа, воскресенье 16:30 Ливерпуль 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 21:30 Саутгемптон 0:3 Ливерпуль
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 3:1 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:0 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
...
  • Читайте нас: 