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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 27 ноября 2021
Ливерпуль
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Саутгемптон
2'
Д. Жота
32'
Д. Жота
37'
Т. Алькантара
52'
В. ван Дейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
88'
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Р. Перро
Замена
Т. Минамино
️️️️
Д. Жота
81'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
67'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Алькантара
59'
ГОЛ! 4:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
52'
46'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ч. Адамс
46'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Я. Беднарек
ГОЛ! 3:0!
Т. Алькантара
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
М. Салах
32'
11'
Желтая карточка
Я. Беднарек
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Э. Робертсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Мане
20
Жота
10
Салах
3-2-2-3
29
МакКарти
13
Лянко
22
Салису
5
Беднарек
2
Ливраменто
15
Перро
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Броя
19
Адамс
10
Армстронг
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
20
Жота
18
Минамино
18
Минамино
20
Жота
15
Перро
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
15
Перро
5
Беднарек
27
Редмонд
27
Редмонд
5
Беднарек
19
Адамс
23
Телла
23
Телла
19
Адамс
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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