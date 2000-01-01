Россия – Польша: 3 матча, 3 ничьи

Первая победа поляков....
Сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022. Между собой команды играют только вничью.
Команды всего встречались три раза. Два товарищеских матча завершились со счетом 2:2 и 1:1, а на Евро-2012 россияне и поляки обменялись голами в Варшаве.
- Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
- Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
- Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.
Сборная России: «Левандовски, ждем»