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    Россия – Польша: 3 матча, 3 ничьи

    Сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022. Между собой команды играют только вничью.

    Команды всего встречались три раза. Два товарищеских матча завершились со счетом 2:2 и 1:1, а на Евро-2012 россияне и поляки обменялись голами в Варшаве.

    • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
    • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
    • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3275

      Axe111 1 час назад

      Первая победа поляков....

      0
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      Рейтинг: +156

      Slavan62 1 час назад

      Есть шансы по пеналям победить

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