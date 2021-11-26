Россия – Польша: 3 матча, 3 ничьи

Сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022. Между собой команды играют только вничью.

Команды всего встречались три раза. Два товарищеских матча завершились со счетом 2:2 и 1:1, а на Евро-2012 россияне и поляки обменялись голами в Варшаве.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта.

Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

Сборная России: «Левандовски, ждем»