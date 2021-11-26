Кудряшов: «Хочу поиграть еще 3-4 года. Надеюсь, здоровье позволит»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Сейчас мысли связаны только с футболом. Да, я уже задумываюсь о том, что будет после, но пока хочу еще поиграть – года три-четыре.

Надеюсь, здоровье позволит, поэтому нужно держать себя в форме и относиться ко всему серьезнее, чем раньше.

Питание, режим, тренировки... Это все в совокупности дает результат. Когда был молодой, то на многое закрывал глаза. Каждый футболист через это проходит», – сказал Кудряшов.

В апреле футболисту исполнится 35 лет.

Контракт Кудряшова с «Антальяспором» истекает в 2022 году.

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