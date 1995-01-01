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    Кудряшов: «Хочу поиграть еще 3-4 года. Надеюсь, здоровье позволит»

    Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

    «Сейчас мысли связаны только с футболом. Да, я уже задумываюсь о том, что будет после, но пока хочу еще поиграть – года три-четыре.

    Надеюсь, здоровье позволит, поэтому нужно держать себя в форме и относиться ко всему серьезнее, чем раньше.

    Питание, режим, тренировки... Это все в совокупности дает результат. Когда был молодой, то на многое закрывал глаза. Каждый футболист через это проходит», – сказал Кудряшов.

    • В апреле футболисту исполнится 35 лет.
    • Контракт Кудряшова с «Антальяспором» истекает в 2022 году.

    Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»

    Кудряшов: «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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