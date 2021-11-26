Кудряшов: «Хочу поиграть еще 3-4 года. Надеюсь, здоровье позволит»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов заявил, что пока не собирается завершать карьеру.
«Сейчас мысли связаны только с футболом. Да, я уже задумываюсь о том, что будет после, но пока хочу еще поиграть – года три-четыре.
Надеюсь, здоровье позволит, поэтому нужно держать себя в форме и относиться ко всему серьезнее, чем раньше.
Питание, режим, тренировки... Это все в совокупности дает результат. Когда был молодой, то на многое закрывал глаза. Каждый футболист через это проходит», – сказал Кудряшов.
- В апреле футболисту исполнится 35 лет.
- Контракт Кудряшова с «Антальяспором» истекает в 2022 году.
Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»
Кудряшов: «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие»
Источник: «Спорт-Экспресс»