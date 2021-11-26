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  • Кудряшов: «Хочу поиграть еще 3-4 года. Надеюсь, здоровье позволит»

Кудряшов: «Хочу поиграть еще 3-4 года. Надеюсь, здоровье позволит»

26 ноября 2021, 17:37
2

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Сейчас мысли связаны только с футболом. Да, я уже задумываюсь о том, что будет после, но пока хочу еще поиграть – года три-четыре.

Надеюсь, здоровье позволит, поэтому нужно держать себя в форме и относиться ко всему серьезнее, чем раньше.

Питание, режим, тренировки... Это все в совокупности дает результат. Когда был молодой, то на многое закрывал глаза. Каждый футболист через это проходит», – сказал Кудряшов.

  • В апреле футболисту исполнится 35 лет.
  • Контракт Кудряшова с «Антальяспором» истекает в 2022 году.

Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»

Кудряшов: «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Россия Антальяспор Кудряшов Федор
Комментарии (2)
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Бухбух
1637938259
Главное, Федя, забивай в чужие ворота чаще, чем в свои.
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upiter622
1637959693
Играй,но только не в сборной!
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