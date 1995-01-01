Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал эпизод с автоголом в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

    «За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

    После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай».

    Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то... Это мой характер: делать все до конца. А дальше будь что будет.

    В итоге была подача, один из наших центральных защитников вел борьбу. Никто в мяч не сыграл. Мяч плюхнулся в лужу, скользнул, попал мне в ноги и срикошетил в угол.

    Разговаривали после игры с Матвеем (Сафоновым). Он сказал: «Если бы мяч был на пять сантиметров ближе к центру, я бы его потащил». Я эпизод не пересматривал.

    А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать.

    Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, все сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, — я ответил, что да.

    Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.

    До конца матча постоянно схватывало заднюю и переднюю. Я не мог бежать на скорости. А на 88-й минуте свело вторую ногу... Старался ни о чем не думать — просто хотелось помочь. Понимал, что шансов немного. Но надежда умирает последней.

    Мы не сдались, и я думаю, что после гола у нас и мяч начал держаться, и поле стало нормальным. Интересно, почему этого не было до гола...» – сказал Кудряшов.

    • Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
    • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
    • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14598

      paracetamol 3 минуты назад

      Вопрос: почему Валера не заменил старикана? Всегда его меняли во 2-м тайме, а тут нет. Даже лысый физрук менял!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 6 минут назад

      Нормально все такое бывает))) А то некоторые пишут двери в сборную закрыты ты мудак и так далее))) Придурки пля,с каждым может случиться такое,это жизнь это игра!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22202

      bset 7 минут назад

      Кудряшова винить не за что. Это залетел гол, который должен был намного раньше залетать от хорватов. Было бы очень несправедливо, если бы мы тогда отскочили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3707

      R_a_i_n 9 минут назад

      Кудряша не надо винить. Всего одна ошибка. Кто мешал центру созидать, а нападению забивать? Никто! Но винят одного футболиста.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14598

      paracetamol > R_a_i_n 1 минуту назад

      А ты видел наш центр и нападение, какого они качества? Все барахло Валера выставил!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3707

      R_a_i_n > paracetamol 1 минуту назад

      а ты видел из какого барахла Валера выбрал этот центр??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Faraon0787 13 минут назад

      Абсолютно все равно на этот пропущенный гол, проблема остается системной, что наиграли то и получили в итоге, да и растраиваться не стоит, впереди еще будут победы важнее

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4739

      Semenycch 13 минут назад

      Двоякое чувство. С одной стороны спортсмен очень старался в том матче. С другой именно он закрыл для сборной России ЧМ в Катаре. Это огромное пятно на его карьере. Не знаю, на мой вкус в сборной ему больше делать нечего.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Semenycch 5 минут назад

      Проспись алкашь не неси чушь,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      yutf87 15 минут назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Беспонтий 21 минуту назад

      быть крайним
      крайне благодарная тема в россии
      можно сказаться гонимым
      можно сказаться изгоем

      вины то нет
      и не надо было оправдываться
      все всё понимают
      но от обиды выдувают пар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11725

      Cleaner 31 минуту назад

      Всего НЕДЕЛЯ прошла, а Кудряшов уже начал понимать, что нужно было лежать и ждать помощи врачей. Круто!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1294

      Benifacto > Cleaner 23 минуты назад

      во во

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +233

      Вот оно чё Михалыч > Cleaner 8 минут назад

      Он же сказал---"Это мой характер: делать все до конца. А дальше будь что будет."...У него есть характер.А ты чо, хочешь шобы бесхарактерные в сборной играли ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91488
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68221
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru