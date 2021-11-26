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  • Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»

Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»

26 ноября 2021, 11:25
25

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал эпизод с автоголом в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

«За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай».

Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то... Это мой характер: делать все до конца. А дальше будь что будет.

В итоге была подача, один из наших центральных защитников вел борьбу. Никто в мяч не сыграл. Мяч плюхнулся в лужу, скользнул, попал мне в ноги и срикошетил в угол.

Разговаривали после игры с Матвеем (Сафоновым). Он сказал: «Если бы мяч был на пять сантиметров ближе к центру, я бы его потащил». Я эпизод не пересматривал.

А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать.

Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, все сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, — я ответил, что да.

Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.

До конца матча постоянно схватывало заднюю и переднюю. Я не мог бежать на скорости. А на 88-й минуте свело вторую ногу... Старался ни о чем не думать — просто хотелось помочь. Понимал, что шансов немного. Но надежда умирает последней.

Мы не сдались, и я думаю, что после гола у нас и мяч начал держаться, и поле стало нормальным. Интересно, почему этого не было до гола...» – сказал Кудряшов.

  • Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.
  • Россияне уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую выйти на чемпионат мира.
  • После игры Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Кудряшов Федор
Комментарии (25)
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Беспонтий
1637916045
быть крайним крайне благодарная тема в россии можно сказаться гонимым можно сказаться изгоем вины то нет и не надо было оправдываться все всё понимают но от обиды выдувают пар
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Faraon0787
1637916523
Абсолютно все равно на этот пропущенный гол, проблема остается системной, что наиграли то и получили в итоге, да и растраиваться не стоит, впереди еще будут победы важнее
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R_a_i_n
1637916770
Кудряша не надо винить. Всего одна ошибка. Кто мешал центру созидать, а нападению забивать? Никто! Но винят одного футболиста.
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paracetamol
1637917121
Вопрос: почему Валера не заменил старикана? Всегда его меняли во 2-м тайме, а тут нет. Даже лысый физрук менял!
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Arturashvilli
1637917635
К кому кому, а к Кудряшову вообще претензий нет, в первом тайме наглухо закрыл Влашича,ну а момент с забитым голом...сами видели поле, отскок и в коленку. У меня к остальной команде претензии, то как они мяч просто выпинывали и всё, без пресинга, без контр игры... Если такой футбол будет в стыках то нечего нашим на ЧМ делать!!!
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Enter2006
1637917677
Хорваты были на голову сильнее в игре, винить в поражении Кудряшова никак нельзя. Было 90 минут, могли бы и запулить Хорватам хоть 1 гол и всё было бы ок, а не автобусы на всю игру ставить.
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paracetamol
1637918066
Мне лично Кудряша жалко. В его возрасте выходить на поле можно только на 60 минут.
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Ник_ЦСКА
1637921466
отлучать от сборной надо наких кривоногих пожизненно..
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Лфшт
1637922785
Вот глубоко пофиг выйдет сборная или нет на ЧМ. У нас футбол уровня стран типа Словакии и Албании, да и то у них местами лучше. Вопрос в том, что надо улчшать качество игры, а не думать о результатах.
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Hektor 84
1638196995
Умная мысля приходит а посля
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