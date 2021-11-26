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  • Кудряшов: «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие»

Кудряшов: «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие»

26 ноября 2021, 12:33
10

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своей мечте.

«Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие. Это моя цель на предстоящие три-четыре месяца. Может быть, не забитым мячом, но всем, чем могу помочь сборной выйти на чемпионат мира...

У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной.

После ЧМ-2018 в России я хотел сыграть еще на одном... Но не предполагал, что все так сложится и будет возможность даже поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта», – сказал Кудряшов.

  • Россия в марте сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022.
  • Сегодня станет известен ее соперник по полуфиналу.

Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кудряшов Федор
Комментарии (10)
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Enter2006
1637919736
Верно, не вешать нос! Случайности случаются, жизнь на этом не заканчивается, тч вперёд!
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Fusballer
1637920870
Федя в атаку просится вместо другого Феди? А почему бы и нет - разницы никакой))))
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Garrincha58
1637921226
может не надо пусть молодёжь играет всё таки ещё целый год а ты не молодеешь да и в Катар вряд ли пробьёмся
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Давид59
1637924586
Ой, Федя. Давай лучше ты не поедешь больше в сборную. На твоей позиции уже подросла смена - Круговой и Самошников тебя умоляют закончить.
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Давид59
1637924663
И Терехов смотрится в тыщу раз лучше.
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3meeeD
1637928188
Ху..к дубль!!...в свои
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polt
1637934002
Ты свое дело сделал... Теперь уж как нибудь без твоей "помощи".
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maygli
1637951891
Уже помог, чем мог.
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upiter622
1637956228
Надеюсь тебя вообще не будет в сборной!
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Hektor 84
1638197118
Не надо Федя! Пора тебя проводить из сборной!
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