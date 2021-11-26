Кудряшов: «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своей мечте.

«Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие. Это моя цель на предстоящие три-четыре месяца. Может быть, не забитым мячом, но всем, чем могу помочь сборной выйти на чемпионат мира...

У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной.

После ЧМ-2018 в России я хотел сыграть еще на одном... Но не предполагал, что все так сложится и будет возможность даже поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта», – сказал Кудряшов.

Россия в марте сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022.

Сегодня станет известен ее соперник по полуфиналу.

Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»