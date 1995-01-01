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    Кудряшов: «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своей мечте.

    «Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие. Это моя цель на предстоящие три-четыре месяца. Может быть, не забитым мячом, но всем, чем могу помочь сборной выйти на чемпионат мира...

    У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной.

    После ЧМ-2018 в России я хотел сыграть еще на одном... Но не предполагал, что все так сложится и будет возможность даже поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта», – сказал Кудряшов.

    • Россия в марте сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022.
    • Сегодня станет известен ее соперник по полуфиналу.

    Кудряшов: «Не пересматривал свой автогол. Возможно, нужно было упасть и попросить помощи»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +164

      3meeeD 48 минут назад

      Ху..к дубль!!...в свои

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      Рейтинг: +5278

      Давид59 1 час назад

      И Терехов смотрится в тыщу раз лучше.

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      Рейтинг: +5278

      Давид59 1 час назад

      Ой, Федя. Давай лучше ты не поедешь больше в сборную. На твоей позиции уже подросла смена - Круговой и Самошников тебя умоляют закончить.

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      Рейтинг: +163

      v.v.navashinsky 2 часа назад

      Давай Федя,давай!!!Сделай это!!!

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      Рейтинг: +15126

      Garrincha58 2 часа назад

      может не надо пусть молодёжь играет всё таки ещё целый год а ты не молодеешь да и в Катар вряд ли пробьёмся

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      Рейтинг: +240

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Федя калия поболее в питании. От недостатка калия сводит руки, ноги при физических перенагрузках.

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      Рейтинг: +10287

      Fusballer 2 часа назад

      Федя в атаку просится вместо другого Феди? А почему бы и нет - разницы никакой))))

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      Рейтинг: +1887

      Enter2006 3 часа назад

      Верно, не вешать нос! Случайности случаются, жизнь на этом не заканчивается, тч вперёд!

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