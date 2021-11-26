Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в евровесну

«Заря» разгромно уступила «Роме» (0:4) в 5-м туре группового этапа Лиги конференций и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
Ранее киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» досрочно заняли последние места в своих группах ЛЧ, а «Колос» и «Ворскла» вылетели из квалификации еврокубков.
Впервые с сезона-2007/08 ни один украинский клуб не вышел в евровесну.
- «Шахтер» и «Динамо» набрали 1 очко в 5 турах группового этапа ЛЧ.
- Обе команды забили по одному голу в текущем розыгрыше турнира.
- «Заря» в 5 матчах группового этапа Лиги конференций набрала 6 очков.
Источник: Tribuna.com