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  • Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в евровесну

Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в евровесну

26 ноября 2021, 08:21
10

«Заря» разгромно уступила «Роме» (0:4) в 5-м туре группового этапа Лиги конференций и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» досрочно заняли последние места в своих группах ЛЧ, а «Колос» и «Ворскла» вылетели из квалификации еврокубков.

Впервые с сезона-2007/08 ни один украинский клуб не вышел в евровесну.

  • «Шахтер» и «Динамо» набрали 1 очко в 5 турах группового этапа ЛЧ.
  • Обе команды забили по одному голу в текущем розыгрыше турнира.
  • «Заря» в 5 матчах группового этапа Лиги конференций набрала 6 очков.

Источник: Tribuna.com
Лига чемпионов Лига Европы Украина
Комментарии (10)
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derrik2000
1637918473
Симпатизирую ещё со времён застоя украинскому футболу - самобытному, богатому на таланты, хотя сам, естественно, болею за Спартак. )) Ничего. Этот еврокубковый сезон пройдёт - начнётся следующий. А там будет, как и у нас: новые надежды, новые мечты... )
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paracetamol
1637920414
А они там нужны?
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Garrincha58
1638368282
в прошлом году нас там тоже не было
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Bozigit
1638787346
Да... от Динамо и особенно Шахтера этого не ожидал
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Spirit_78
1638884368
Для РПЛ такое положение вещей привычно, от украинских клубов вряд ли кто-то такое ожидал.
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petrucho-spb
1639043976
Конечно жаль. Ещё недавно мы играли с шахтёром в ЛЧ.А теперь разводят как врагов каких то. Настанет тот момент, когда в гпуппе ЛЧ будет украинская команда.
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