Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в евровесну

«Заря» разгромно уступила «Роме» (0:4) в 5-м туре группового этапа Лиги конференций и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» досрочно заняли последние места в своих группах ЛЧ, а «Колос» и «Ворскла» вылетели из квалификации еврокубков.

Впервые с сезона-2007/08 ни один украинский клуб не вышел в евровесну.