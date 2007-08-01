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    Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в евровесну

    «Заря» разгромно уступила «Роме» (0:4) в 5-м туре группового этапа Лиги конференций и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

    Ранее киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» досрочно заняли последние места в своих группах ЛЧ, а «Колос» и «Ворскла» вылетели из квалификации еврокубков.

    Впервые с сезона-2007/08 ни один украинский клуб не вышел в евровесну.

    • «Шахтер» и «Динамо» набрали 1 очко в 5 турах группового этапа ЛЧ.
    • Обе команды забили по одному голу в текущем розыгрыше турнира.
    • «Заря» в 5 матчах группового этапа Лиги конференций набрала 6 очков.

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    Источник: Tribuna.com

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