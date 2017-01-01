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    Аршавин: «Сказал Семаку, что не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

    «Зенит» оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что «Зенит» в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

    Я на днях разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семаком), я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
    • «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил.

    Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде»

    Семак: «Зенит» не побеждает в еврокубках в гостях? Значит, не достойны победы»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14510

      paracetamol 20 минут назад

      Взял бы сам, Андрюша, да показал как надо, все лучше этого чурбана!

      1
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      Рейтинг: +4623

      TOMSON 54 минуты назад

      Мне кажется руководству Зенита стоит построже относится к тому, что говорят его сотрудники.

      2
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      Рейтинг: +105

      Болотные 1 час назад

      Ибо симак просто говнотренер и днище.

      0
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      Рейтинг: +8462

      САДЫЧОК 1 час назад

      Правильно , Андрюха ! Так не играют топ команды !

      0
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      Рейтинг: +13009

      ilichkadr 1 час назад

      Семак боялся много не пропустить. Вот и весь ответ на вопрос почему чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников.
      P.S. Пять защитников не только не играли, но и мешали друг другу.

      1
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      Рейтинг: +1290

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Да вчера они отжигали на газпром тв с вованом не по детски!!!

      1
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      Рейтинг: +8462

      САДЫЧОК > БОМЖАРНИК 1 час назад

      ..Значит , что то знают....Семаку, видимо не долго быть , в команде.

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