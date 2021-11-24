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  • Аршавин: «Сказал Семаку, что не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

Аршавин: «Сказал Семаку, что не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

24 ноября 2021, 13:25
21

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Зенит» оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что «Зенит» в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

Я на днях разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семаком), я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
  • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
  • «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил.

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Семак: «Зенит» не побеждает в еврокубках в гостях? Значит, не достойны победы»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Аршавин Андрей Семак Сергей
Комментарии (21)
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ilichkadr
1637750265
Семак боялся много не пропустить. Вот и весь ответ на вопрос почему чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников. P.S. Пять защитников не только не играли, но и мешали друг другу.
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САДЫЧОК
1637750677
Правильно , Андрюха ! Так не играют топ команды !
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paracetamol
1637753332
Взял бы сам, Андрюша, да показал как надо, все лучше этого чурбана!
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Soccerdealer63
1637755983
С языка снял! И я не понимаю: НАДО ИГРАТЬ В ШЕСТЬ!))
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Enter2006
1637759050
А Семак такой Аршавину в ответ: "ваши ожидания - это ваши проблемы!" ))
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Павелий
1637760648
Какой чемпион, такая и игра в еврокубках. Был бы честным чемпионат, было бы рубилово почти в каждом матче.
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Валерий1965
1637767132
Да правильно все Семак делает! Не только играет, но и выигрывает!)
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Вомбат
1637775332
Если играть 4-4-2 или 4-3-3, то Ракцикий и Чистяков в центре обороны вполне могут его обезопасить. И тогда засланного казачка Ловрена можно не ставить. Просто веган слишком труслив, чтобы использовать атакующие схемы.
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mikatv
1637777514
Андрей Сергеевич пошел по проторенному пути Заремы. Ждем слив переписки в вацапе.
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somn
1637822395
Семака надо менять...
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