Аршавин: «Сказал Семаку, что не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Зенит» оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что «Зенит» в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

Я на днях разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семаком), я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников», – сказал Аршавин.

«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.

«Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил.

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