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    Семак: «Зенит» не побеждает в еврокубках в гостях? Значит, не достойны победы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал еврокубковую серию без побед в гостях. Их при Семаке у команды не было.

    – При вас «Зенит» не побеждает в 16 гостевых еврокубковых матчах. Кажется, это уже не стечение обстоятельств. Почему так происходит?

    – Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше победили однажды. Серия для нас неприятная, значит, не достойны победы.

    • «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.
    • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

    «Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8471

      Alekxei Z. 15 минут назад

      Лаконичный и точный ответ.

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