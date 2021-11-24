Семак: «Зенит» не побеждает в еврокубках в гостях? Значит, не достойны победы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал еврокубковую серию без побед в гостях. Их при Семаке у команды не было.

– При вас «Зенит» не побеждает в 16 гостевых еврокубковых матчах. Кажется, это уже не стечение обстоятельств. Почему так происходит?

– Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше победили однажды. Серия для нас неприятная, значит, не достойны победы.

«Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.

Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

«Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил

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