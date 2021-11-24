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  • Семак: «Зенит» не побеждает в еврокубках в гостях? Значит, не достойны победы»

Семак: «Зенит» не побеждает в еврокубках в гостях? Значит, не достойны победы»

24 ноября 2021, 09:09
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал еврокубковую серию без побед в гостях. Их при Семаке у команды не было.

– При вас «Зенит» не побеждает в 16 гостевых еврокубковых матчах. Кажется, это уже не стечение обстоятельств. Почему так происходит?

– Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше победили однажды. Серия для нас неприятная, значит, не достойны победы.

  • «Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы.
  • Клуб из Петербурга одержал 1 победу в 5 матчах этой ЛЧ.
  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

«Зенит» пропустил во всех 16 еврокубковых матчах на выезде при Семаке и ни разу не победил

Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Семак: «Где у «Зенита» красивый футбол? Он в Испании и в Англии»

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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Ziklop
1637736054
ведь мудило не уйдёт , за что этого уе.бана тренером держат?
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serglider
1637736741
Ну, раз не "достойны" победы, логично продолжить, что и тех зарплат, что им платят они так же недостойны))) Впору боссам Зени пересмотреть зарплатные ведомости игроков и тренеров, а Семак?
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Вомбат
1637738615
С тобой у руля они никогда не будут достойны. Имел бы совесть, ушел бы сам, и притом с низко опущенной головой.
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Fusballer
1637740394
Почему многие наезжают на Семака? Он не виноват, что в контракте не прописан выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому и не выходит. В этом сезоне, видимо, добавили выход в Лигу Европы, поэтому туда и вышел. Действует строго по контракту - молодец!
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polt
1637740806
А свое недостоинство не признает. С неплохим составом, игра не поставлена и по европейским меркам Зенит является аутсайдером. Нет стержня в команде.
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Валерий2705
1637743240
Значит тренер - г.а.в.н.о. 5 защитников с Мальмё. Позорник.
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житель СПб
1637745720
Да это ты, Сергей, не достоин победы! Именно ты, тренер! Нет смелости признаться?!
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raritet
1637747735
Нужно признать. Вчерашний прокол с составом тренерский. Команда с Дзюбой - это даже хуже чем играть без одного полевого. Бродит по полю словно пенсионер. Из за его присутствия на поле происходит во - первых разбалансировка команды, во - вторых влияет дурно на микроклимат в команде. Вчера это бросилось в глаза. Поведение в стиле " пахан" вообще неприемлемо на поле.Непонятное решение Семака привело к целому каскаду ошибок. Уж такой то Мальмё Зенит просто обязан был выносить.
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fedorovi4
1637749620
НУ НЕ ДОЛЖЕН ТАК ГОВОРИТЬ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ СТРАНЫ!!!!!! СЕМАК СО ВСЕМ К ВАМ УВАЖЕНИЕМ, ВЫ ТРЕНЕР ВНУТРИРОССИЙСКИЙ. ЕСЛИ ЗЕНИТ ХОЧЕТ РАЗВИВАТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ В ЕВРОПЕ НУЖЕН ТОП ТРЕНЕР С ЕВРОПЕЙСКИМ МЕНТАЛИТЕТОМ. УВЕРЕН ЧТО РУКОВОДСТВО КЛУБА ПОНИМАЕТ ЭТО.
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Hektor 84
1637759495
Смешная семачиха такой бред несет. А что вам мешает быть достойными? Много миллионные зарплаты?
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