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  • Ловрен: «Пенальти в компенсированное время в матче с «Мальме» был неправильный, согласен с соперниками»

Ловрен: «Пенальти в компенсированное время в матче с «Мальме» был неправильный, согласен с соперниками»

24 ноября 2021, 07:50
40

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу пенальти в компенсированное время второго тайма матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Он помог россиянам сравнять счет.

«Согласен с игроками «Мальмe», это неправильный пенальти. Я попал в похожую ситуацию на чемпионате Европы. Не знаю, как ещe прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, надо защищаться.

Это хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень», – цитирует Ловрена «Чемпионат» со ссылкой на Aftonbladet.

  • Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
  • С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
  • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Мальме Зенит Ловрен Деян
Комментарии (40)
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Мортус
1637733072
Вот это мужик! Единственный правду матку резанул. Остальное бомжестадо мычит хором про евровесну.
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Psih86
1637735268
Мужской поступок. Естественно никаким пенальти и не пахло. Я думаю чтобы третий год подряд не занять последнее место в группе, Зениту пришлось хорошенько раскошелиться.
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alex1951
1637736520
Газпром ,совместно с Дзюдрочкиным,просто обязаны ,как настоящие пацаны , латышу обеспечить достойную жисть : Фазенду на Гавайях,Феррари последней модели,Памятник на родине,Гарем в Абу Даби....)))
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Zenit_Zenit
1637736965
Ловрен, правила читай, прежде чем херню нести… с таким подходом - милости просим из команды.
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JTherry
1637740124
единственный порядочный мужик в команде нашелся, достойно высказался... оба пеналя сильно попахивают спонсором ЛЧ - газпрёмом...(
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Валерий2705
1637743069
Ты в очередной раз показал низкий уровень игры. Иванович и в 45 будет лучше, так что рассказал бы лучше про это.
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Spirit_78
1637743773
Не особо понимаю, зачем нужен этот субъект в команде. Пользы от него практически ноль. Косячит в каждом матче, подставляет тело под удары одноклубников, пиарится в СМИ в ущерб репутации клуба.
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diadushka
1637745129
в бомжарне оказывается у кого-то еще осталась совесть?!
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Hektor 84
1637759309
Даже хорватское бревно признает левый пеналь. Шлюба главный деревянный дельфин РПЛ.
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zigbert
1637760374
Очень смелое высказывание Ловрена. За такое его по головке не погладят.
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