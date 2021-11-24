Ловрен: «Пенальти в компенсированное время в матче с «Мальме» был неправильный, согласен с соперниками»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу пенальти в компенсированное время второго тайма матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Он помог россиянам сравнять счет.
«Согласен с игроками «Мальмe», это неправильный пенальти. Я попал в похожую ситуацию на чемпионате Европы. Не знаю, как ещe прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, надо защищаться.
Это хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень», – цитирует Ловрена «Чемпионат» со ссылкой на Aftonbladet.
- Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
- С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
- «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
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Источник: «Чемпионат»