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    Ловрен: «Пенальти в компенсированное время в матче с «Мальме» был неправильный, согласен с соперниками»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу пенальти в компенсированное время второго тайма матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1). Он помог россиянам сравнять счет.

    «Согласен с игроками «Мальмe», это неправильный пенальти. Я попал в похожую ситуацию на чемпионате Европы. Не знаю, как ещe прыгать защитнику в такой ситуации. Нельзя же прыгать с опущенными руками, надо защищаться.

    Это хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня судья показал слишком низкий уровень», – цитирует Ловрена «Чемпионат» со ссылкой на Aftonbladet.

    • Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
    • С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1404

      Psih86 2 минуты назад

      Мужской поступок. Естественно никаким пенальти и не пахло. Я думаю чтобы третий год подряд не занять последнее место в группе, Зениту пришлось хорошенько раскошелиться.

      0
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      Рейтинг: +1335

      Урия Гип 9 минут назад

      Судья исправился не засчитав гол Дзюбы с игры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8471

      Alekxei Z. 33 минуты назад

      Не ожиданно .
      Респект !!!!

      5
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      Рейтинг: +178

      Мортус 39 минут назад

      Вот это мужик! Единственный правду матку резанул. Остальное бомжестадо мычит хором про евровесну.

      5
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      Рейтинг: +5272

      Давид59 1 час назад

      Ловрен - пустое место. Его один в один обыгрывают все без исключения. Неудачный трансфер.

      1
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      Рейтинг: +8471

      Alekxei Z. > Давид59 31 минуту назад

      При чём тут его игра.
      Человек сказал правду , а ты убогий его за это гнобить начинаешь.
      Порядочным надо оставаться всегда.

      5
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      Рейтинг: +687

      Лфшт > Давид59 31 минуту назад

      Куда лучше, чем все остальные. их можно даже не обыгрывать.

      0
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      Рейтинг: +2431

      Блямба 1 час назад

      "и,да..извиняюсь перед соперником,что только один гол привёз.."
      Капитанище.)

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