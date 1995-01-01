Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»

Конечно есть вопросы к тренеру , но на поле выходите вы, игроки !!!
В сборной "трусость" можно как-то объяснить , но в Зените погоду делают легионеры, у них какие проблемы ? "Курортные" условия в РПЛ отбивают желание биться и выкладываться.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что команде нужно меняться. Он высказал эту мысль после матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).
«Ощущается боязнь у игроков? Согласен полностью. Я ребятам говорю, что Лига чемпионов – праздник. Мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. Как все люди играют в Европе – не боятся за результат. И нам надо перестраиваться, надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру.
Как исправляться? Может, в башке поковыряться. Не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тренерам», – сказал Ракицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
- «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
- Команда лидирует в РПЛ.
- Ракицкий играет в команде с 2019 года.
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