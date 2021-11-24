Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что команде нужно меняться. Он высказал эту мысль после матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«Ощущается боязнь у игроков? Согласен полностью. Я ребятам говорю, что Лига чемпионов – праздник. Мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. Как все люди играют в Европе – не боятся за результат. И нам надо перестраиваться, надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру.

Как исправляться? Может, в башке поковыряться. Не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тренерам», – сказал Ракицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».