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  • Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»

Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»

24 ноября 2021, 07:15
12

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что команде нужно меняться. Он высказал эту мысль после матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«Ощущается боязнь у игроков? Согласен полностью. Я ребятам говорю, что Лига чемпионов – праздник. Мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. Как все люди играют в Европе – не боятся за результат. И нам надо перестраиваться, надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру.

Как исправляться? Может, в башке поковыряться. Не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тренерам», – сказал Ракицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • Ракицкий играет в команде с 2019 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Мальме Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1637728244
Оооо даже Ярик тренера мудаком назвал!!!! Правильно Семак-дебил и мудак!!!
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Блямба
1637728585
Раз контракт не продлевают,то можно было и нах.. послать.
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Павелий
1637738721
Надо менять форму владения, чтобы ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром не являлась бы ВЛАДЕЛЬЦЕМ ФК Зенит.
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Kollljan
1637738867
Последняя игра ничего не будет решать. Устройте праздник. Играйте в футбол. А мы посмотрим.
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serglider
1637738946
А при чем тут Семак? Он что хотел в состав Зени Сутормина, Караваева, Кудряшева, Оздоева и далее по списку))) Полено так и останется поленом, как его не тренируй! Те же Малком и его товарищ, глядя на этот балаган, приходят к мысли - А мне это надо? Вот и ходят все пешком...
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neveldomha
1637743882
Ярик, на поле есть только вы - ваши головы и ноги. И не Семак ими движет. Кто мешал тебе вчера сыграть так как ты умеешь? Ты же практически не одной нормальной передачи не выдал, ни одного углового нормально не подал. Где был вчера твой праздник? Или все мысли о новом контракте.
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житель СПб
1637743949
Ну наконец-то от игроков пошли мысли в верном направлении! Прилично играли только первые 5 минут - и, кстати, смотрелись сильно, могли забить. А потом с Мальме (??!) стали играть на ничью. Это - позор! (Не результат, а стиль игры). После гола я телевизор выключил...
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paracetamol
1637753642
С этим физруком ничего не изменится. Сашу надо Кержакова в тренеры!
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zigbert
1637759511
Проще всего всю вину свалить на тренера.
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