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    Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что команде нужно меняться. Он высказал эту мысль после матча Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

    «Ощущается боязнь у игроков? Согласен полностью. Я ребятам говорю, что Лига чемпионов – праздник. Мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. Как все люди играют в Европе – не боятся за результат. И нам надо перестраиваться, надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру.

    Как исправляться? Может, в башке поковыряться. Не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тренерам», – сказал Ракицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Ракицкий играет в команде с 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8471

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Конечно есть вопросы к тренеру , но на поле выходите вы, игроки !!!
      В сборной "трусость" можно как-то объяснить , но в Зените погоду делают легионеры, у них какие проблемы ? "Курортные" условия в РПЛ отбивают желание биться и выкладываться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2431

      Блямба 1 час назад

      Раз контракт не продлевают,то можно было и нах.. послать.

      2
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      Рейтинг: +54429

      portero 2 часа назад

      Оооо даже Ярик тренера мудаком назвал!!!! Правильно Семак-дебил и мудак!!!

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