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    Карпин: «У меня есть план, которого будем придерживаться»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о решении остаться в команде на стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

    «Я спросил у футболистов, что они думают про мои сомнения насчет игры. Они ответили, что не знают, смогут ли играть так, как мы хотели. Это нормально. Футболист находится в игре, он вообще не понимает, правильно ли он играет и перемещается. Я считаю, они поняли, что могут играть по-другому. После матча со Словакией был разговор, в итоге со Словенией была другая игра. Произойдет ли такое же в стыках? Дай бог. Я не сомневаюсь в способностях игроков.

    На нашем уровне все равно есть мастерство. Я же мяч умею обрабатывать? Умею бегать так и так? Но на другом уровне я уже так не могу, потому что меня потрясывает. Меня тоже потрясывало. Я шел бить пенальти «Наполи», и я этого не помню уже! Представляешь, какая трясогузка была.

    Нет одного конкретного образа действий, которое все разрешит. Футболисты сами по себе разные. Одному по барабану, другому нет. Один так реагирует, такой иначе.

    Как решить проблему перед стыками? Ключей нет. Но исправить ситуацию можем. У меня есть план, которого будем придерживаться. План нефутбольный, рассказывать о нем конкретно не буду. Три месяца будем лично общаться с футболистами, на психологические курсы для этого записываться не буду», – сказал Карпин.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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