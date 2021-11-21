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Карпин: «У меня есть план, которого будем придерживаться»

21 ноября 2021, 23:13
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о решении остаться в команде на стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

«Я спросил у футболистов, что они думают про мои сомнения насчет игры. Они ответили, что не знают, смогут ли играть так, как мы хотели. Это нормально. Футболист находится в игре, он вообще не понимает, правильно ли он играет и перемещается. Я считаю, они поняли, что могут играть по-другому. После матча со Словакией был разговор, в итоге со Словенией была другая игра. Произойдет ли такое же в стыках? Дай бог. Я не сомневаюсь в способностях игроков.

На нашем уровне все равно есть мастерство. Я же мяч умею обрабатывать? Умею бегать так и так? Но на другом уровне я уже так не могу, потому что меня потрясывает. Меня тоже потрясывало. Я шел бить пенальти «Наполи», и я этого не помню уже! Представляешь, какая трясогузка была.

Нет одного конкретного образа действий, которое все разрешит. Футболисты сами по себе разные. Одному по барабану, другому нет. Один так реагирует, такой иначе.

Как решить проблему перед стыками? Ключей нет. Но исправить ситуацию можем. У меня есть план, которого будем придерживаться. План нефутбольный, рассказывать о нем конкретно не буду. Три месяца будем лично общаться с футболистами, на психологические курсы для этого записываться не буду», – сказал Карпин.

Карпин: «Идиот, что сказал про возможный уход из сборной»

Источник: «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Garrincha58
1637527872
шапито какое то
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Красногорск_Фан
1637531937
В итоге вместо слогана "валера верим" , возникает слоган "валера отсыпь". Надеюсь до стыков будет много перемен в лучшую сторону . и Катар ждет .
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Vitaga
1637538042
если Карпин такими словами пытается что то игрокам обьяснить то неудивительно что половина из них не понимает ничего. вообще в свое время на ЧМ 2018 Черчесову очень повезло с Дзюбой - тот неожиданно для всех вышел вместо Смолова и забил. и понеслась. эмоциональный настрой его передался всей команде. и прыгнули выше головы. Дзюба конечно дятел но что не отнять у него - это харизма и он личность какая никакая.. больше плохая НО Личность. в нынешней сборной у Карпина на поле нет никого подобного. все ни рыба ни мясо. просто игроки. Смолов и некоторые еще просто инфантильные избалованные дебилы. их действительно надо пинками в чувство приводить.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1637549771
"Нас обурят "планом" в вонючей дыре".
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Kollljan
1637557547
Это из какого-то мультфильма: "Мистер, Фикс, у Вас есть план?.." и т.д.
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paracetamol
1637566599
Видели твой план с Хорватией. Не прокатило? Так игроки виноваты!
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vladimir-7
1637570227
"Красноречивое выступление" главного тренера сборной России по футболу, напоминающее выступление бывшего лингвиста и полевого командира Черчесова, крутые знатоки русского языка в изложении и сочинении своих мыслей. Удивляюсь, как же игроки могут их понимать, при таких бессмысленных предложениях, может быть в сборной есть переводчик, который потом доводит до игроков смысл сказанного тренером.
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portero
1637587980
Мистер Икс у вас есть план? хороший план!!! Помечтаем, надеюсь случится озарение и Карпин перейдет на новый уровень...
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