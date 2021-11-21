«Манчестер Юнайтед»: «Сульшер всегда будет легендой клуба. Его место в истории команды неоспоримо»

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу отставки главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Англичане обратили внимание, что норвежец не перестает быть легендой клуба.
«Уле всегда будет легендой клуба. Мы сожалеем о принятом трудном решении. Последние недели не должны затмить всю работу, которую Сульшер проделал за три года, чтобы построить фундамент для успеха.
Место Уле в истории «Манчестер Юнайтед» неоспоримо. Он отличный человек и тренер, подаривший нам великие моменты. Он – член семьи «МЮ».
Искренне благодарны Сульшеру за усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем», – написал клуб.
- «Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.
- При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
- Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
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