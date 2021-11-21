«Манчестер Юнайтед»: «Сульшер всегда будет легендой клуба. Его место в истории команды неоспоримо»

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу отставки главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Англичане обратили внимание, что норвежец не перестает быть легендой клуба.

«Уле всегда будет легендой клуба. Мы сожалеем о принятом трудном решении. Последние недели не должны затмить всю работу, которую Сульшер проделал за три года, чтобы построить фундамент для успеха.

Место Уле в истории «Манчестер Юнайтед» неоспоримо. Он отличный человек и тренер, подаривший нам великие моменты. Он – член семьи «МЮ».

Искренне благодарны Сульшеру за усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем», – написал клуб.

«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру за разрыв контракта 10 миллионов.

При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.

Фернандеш после разгрома от «Уотфорда» показывал фанатам, что проиграла вся команда, а не только Сульшер

Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное совещание по отставке Сульшера. Основной кандидат на замену – Зидан

Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой