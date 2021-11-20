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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Уотфорду», Джеррард дебютировал в «Астон Вилле» с победы над «Брайтоном» и другие результаты

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Уотфорду», Джеррард дебютировал в «Астон Вилле» с победы над «Брайтоном» и другие результаты

20 ноября 2021, 19:55
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«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл. На этот раз крупную победу над командой Уле-Гуннара Сульшера одержал «Уотфорд» под руководством Клаудио Раньери.

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард начал с победы, как и Дин Смит в «Норвиче».

Идущий в зоне Лиги чемпионов «Вест Хэм» уступил «Вулверхэмптону».

Англия. АПЛ. 12-й тур

Астон Вилла – Брайтон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уоткинс, 84; 2:0 – Мингс, 88.

Норвич – Саутгемптон – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Адамс, 4; 1:1 – Пукки, 7; 2:1 – Хэнли, 79.

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хименес, 58.

Ньюкасл – Брентфорд – 3:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Ласселлс, 10; 1:1 – Тони, 11; 1:2 – Генри, 31; 2:2 – Жоэлинтон, 39; 2:3 – Ласселлс, 61 (в свои ворота); 3:3 – Сен-Максимен, 75.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кинг, 28; 2:0 – Сарр, 44; 2:1 – ван де Бек, 50; 3:1 – Педру, 90+2; 4:1 – Деннис, 90+6.

Удаления: нет – Магуайр, 69 (вторая ж.к.).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Брайтон Вулверхэмптон Вест Хэм Норвич Сити Саутгемптон Ньюкасл Брентфорд Уотфорд Манчестер Юнайтед Джеррард Стивен
Комментарии (3)
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diemens74
1637441135
С трибун кричат: "педе... разт", а Сульшер кланяется, кланяется.
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Ловкий Бубен
1637442851
МЮ показали их истинное место, а сколько вложено денег , а в это время пенсионерки страдают , какой позор !
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