АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Уотфорду», Джеррард дебютировал в «Астон Вилле» с победы над «Брайтоном» и другие результаты

«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл. На этот раз крупную победу над командой Уле-Гуннара Сульшера одержал «Уотфорд» под руководством Клаудио Раньери.
Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард начал с победы, как и Дин Смит в «Норвиче».
Идущий в зоне Лиги чемпионов «Вест Хэм» уступил «Вулверхэмптону».
Англия. АПЛ. 12-й тур
Астон Вилла – Брайтон – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Уоткинс, 84; 2:0 – Мингс, 88.
Норвич – Саутгемптон – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Адамс, 4; 1:1 – Пукки, 7; 2:1 – Хэнли, 79.
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Хименес, 58.
Ньюкасл – Брентфорд – 3:3 (2:2)
Голы: 1:0 – Ласселлс, 10; 1:1 – Тони, 11; 1:2 – Генри, 31; 2:2 – Жоэлинтон, 39; 2:3 – Ласселлс, 61 (в свои ворота); 3:3 – Сен-Максимен, 75.
Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Кинг, 28; 2:0 – Сарр, 44; 2:1 – ван де Бек, 50; 3:1 – Педру, 90+2; 4:1 – Деннис, 90+6.
Удаления: нет – Магуайр, 69 (вторая ж.к.).