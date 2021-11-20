Астон Вилла - Брайтон

|24 тур
|13 февраля, суббота
|23:00
|Брайтон
|0:0
|Астон Вилла
|9 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:2
|Брайтон
|24 тур
|13 февраля, суббота
|23:00
|Брайтон
|0:0
|Астон Вилла
|9 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:2
|Брайтон
|23 тур
|18 января, суббота
|18:00
|Брайтон
|1:1
|Астон Вилла
|9 тур
|19 октября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:1
|Брайтон
|1/16 финала
|25 сентября, среда
|21:45
|Брайтон
|1:3
|Астон Вилла
|46 тур
|7 мая, воскресенье
|14:00
|Астон Вилла
|1:1
|Брайтон
|17 тур
|18 ноября, пятница
|22:45
|Брайтон
|1:1
|Астон Вилла
|1/16 финала
|23 января, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|3:2
|Брайтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|29
|6
|3
|99:26
|+73
|93
|2.
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94:26
|+68
|92
|3.
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76:33
|+43
|74
|4.
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69:40
|+29
|71
|5.
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61:48
|+13
|69
|6.
|Манчестер Юн
|38
|16
|10
|12
|57:57
|0
|58
|7.
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60:51
|+9
|56
|8.
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62:59
|+3
|52
|9.
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42:44
|-2
|51
|10.
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38:43
|-5
|51
|11.
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44:62
|-18
|49
|12.
|Кристал Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50:46
|+4
|48
|13.
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48:56
|-8
|46
|14.
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52:54
|-2
|45
|15.
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43:67
|-24
|40
|16.
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43:66
|-23
|39
|17.
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42:79
|-37
|38
|18.
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34:53
|-19
|35
|19.
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34:77
|-43
|23
|20.
|Норвич Сити
|38
|5
|7
|26
|23:84
|-61
|22