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  • Мостовой: «Ничего сверхъестественного не произошло. У сборной еще две игры, не все потеряно»

Мостовой: «Ничего сверхъестественного не произошло. У сборной еще две игры, не все потеряно»

15 ноября 2021, 01:56
6

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

«Надо было более уверено играть, у нас была какая-то скованность. Это было видно. Возможно, давило то, что нас устраивала ничья. Надо разобраться.

Не все потеряно, это еще не значит, что мы не едем на чемпионат мира. Ничего сверхъестественного не произошло. У нас еще две игры, много времени, чтобы к ним подготовиться. Спокойно ехать на чемпионат мира и там себя показывать», – сказал Мостовой.

  • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых матчах.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • 2021 год для сборной России завершен.

Карпин – о 0:1 с Хорватией: «У многих не было желания получать мяч. Что-то залетит, если ты 90 минут обороняешься»

Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мостовой Андрей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1636956439
пока вы будете разбираться ЧМ уже пройдёт без вас и наступит другой а мы всё будем слушать бредни Дюкова или Хачарянца или ещё комменты туповатых экспертов с матчТВ
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vladimir-7
1636957164
Ещё две игры и будет все окончательно потеряно.
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Форвард 79
1636959526
Когда провалят и эти две игры, а точнее сказать одну, первую, тогда скажет не чего сверхестественного не произошло будет следующий ЧМ, время на подготовку есть
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nik55
1636962413
вы на своем месте-----зачем с такой игрой чемпионат мира ?
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yorgenbarenz
1636979099
Карпин мало в чём виноват.Результат он сделал.Хотя бы,стык получили.Да,играли трусливо-скованно.Но это всё от качества игроков,их индивидуального мастерства.Кто мешал "голеадору" Смолову,принимая мяч,лёгким движение укрывать его от наседающего соперника,отдавать на ход своему и тут же предлагаться?Нет,он вёл себя на поле так,будто мяч говном измазан ! Судорожно,в одно касание избавлялся абы куда!
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