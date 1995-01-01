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    Мостовой: «Ничего сверхъестественного не произошло. У сборной еще две игры, не все потеряно»

    Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

    «Надо было более уверено играть, у нас была какая-то скованность. Это было видно. Возможно, давило то, что нас устраивала ничья. Надо разобраться.

    Не все потеряно, это еще не значит, что мы не едем на чемпионат мира. Ничего сверхъестественного не произошло. У нас еще две игры, много времени, чтобы к ним подготовиться. Спокойно ехать на чемпионат мира и там себя показывать», – сказал Мостовой.

    • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых матчах.
    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • 2021 год для сборной России завершен.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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