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    Дивеев: «С Хорватией мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось»

    Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

    — Стало ли это поражение самым обидным в вашей игровой карьере?

    — Нет, почему? Проиграли, будем готовиться дальше. Обидно уступили, но мы сегодня не наиграли на победу точно.

    — Какие эмоции испытываете сейчас?

    — Никаких.

    — Валерий Георгиевич сказал, что будете играть на победу. В какой момент поняли, что на победу играть не получится и нужно удерживать ничью.

    — Мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось.

    — Что произошло в эпизоде с пропущенным голом?

    — Помню только, что была подача. Кто, как — я не видел.

    — Если абстрагироваться от результата, как бы вы оценили игру сборной России?

    — С Хорватией мы сыграли не очень, могли гораздо лучше. Тренировались не так играть, контролировать мяч, но не получалось.

    • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

    Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18358

      JTherry 14 минут назад

      "мы играли на победу", отбиваясь от хорватов у своих ворот... скока-скока ударов по воротам Хорватии нанесли..?)

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      Рейтинг: +2531

      Валерий2705 33 минуты назад

      Лучше бы ты молчал, по актам х.у.я.ч.и.л как и вся команда. На победу он б.л.я.д.ь играл. Иди учись прыгать и позицию выбирать.

      1
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      Рейтинг: +14942

      Garrincha58 47 минут назад

      с такими Дивеями да на ЧМ это стыд и срам

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      Рейтинг: +11220

      DeStar 49 минут назад

      ну надеюсь в стыках сыграют на максимуме

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      Рейтинг: +2193

      Play 51 минуту назад

      Что ты, б***ь, несёшь? Вы вообще в футбол не играли сегодня.

      1
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      Рейтинг: +18358

      JTherry > Play 12 минут назад

      Ловчева до нервного срыва довели в студии матч-тв...

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