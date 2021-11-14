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  • Дивеев: «С Хорватией мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось»

Дивеев: «С Хорватией мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось»

14 ноября 2021, 22:27
14

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

— Стало ли это поражение самым обидным в вашей игровой карьере?

— Нет, почему? Проиграли, будем готовиться дальше. Обидно уступили, но мы сегодня не наиграли на победу точно.

— Какие эмоции испытываете сейчас?

— Никаких.

— Валерий Георгиевич сказал, что будете играть на победу. В какой момент поняли, что на победу играть не получится и нужно удерживать ничью.

— Мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось.

— Что произошло в эпизоде с пропущенным голом?

— Помню только, что была подача. Кто, как — я не видел.

— Если абстрагироваться от результата, как бы вы оценили игру сборной России?

— С Хорватией мы сыграли не очень, могли гораздо лучше. Тренировались не так играть, контролировать мяч, но не получалось.

  • В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

Россия ни разу не пробила в створ в матче с Хорватией. Такого не было четыре года

Карпин: «В поражении от Хорватии полностью моя вина. 100%»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Дивеев Игорь
Комментарии (14)
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1636918694
Что ты, б***ь, несёшь? Вы вообще в футбол не играли сегодня.
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Валерий2705
1636919759
Лучше бы ты молчал, по актам х.у.я.ч.и.л как и вся команда. На победу он б.л.я.д.ь играл. Иди учись прыгать и позицию выбирать.
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JTherry
1636920941
"мы играли на победу", отбиваясь от хорватов у своих ворот... скока-скока ударов по воротам Хорватии нанесли..?)
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Frankfurt Am Main
1636922283
Играли на победу? 20-2 удары по воротам не смешы))))
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Аид666
1636943946
На победу?... Поржал...
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моэм
1636949048
Это хорошо что в сборной есть свои юмористы и главное есть шанс после окончания карьеры устроиться к Хазанову или Райкину...
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sobaka120982
1636949915
Ни одного удара в створ.. это провал!!!! Хотя .....один удар в створ получился, в свои
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neveldomha
1636955114
Нормально ему в голову прилетело во втором тайме. До сих пор не отпускает.
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Снег
1636963221
Особенно во втором тайме: два раза перешли центр поля на 2 мин. а так всё отбивались. Победители. А лично про тебя, так самый слабый, абсолютно не оснащенный техникой, защитник. Ваше молчание после такого матча было бы самым честным, если извиниться за эту похабщину, а не игру не смогли.
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Plyash
1636966128
Ху.ё.в.о.му танцору яйца мешают.Дивееву особенно.
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