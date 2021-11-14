Дивеев: «С Хорватией мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось»

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.
— Стало ли это поражение самым обидным в вашей игровой карьере?
— Нет, почему? Проиграли, будем готовиться дальше. Обидно уступили, но мы сегодня не наиграли на победу точно.
— Какие эмоции испытываете сейчас?
— Никаких.
— Валерий Георгиевич сказал, что будете играть на победу. В какой момент поняли, что на победу играть не получится и нужно удерживать ничью.
— Мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось.
— Что произошло в эпизоде с пропущенным голом?
— Помню только, что была подача. Кто, как — я не видел.
— Если абстрагироваться от результата, как бы вы оценили игру сборной России?
— С Хорватией мы сыграли не очень, могли гораздо лучше. Тренировались не так играть, контролировать мяч, но не получалось.
- В марте 2022 года Россия сыграет в стыковых играх.
- Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
- Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.
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