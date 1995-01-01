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    ⚡️ Отбор ЧМ-2022. Россия из-за автогола Кудряшова уступила Хорватии и сыграет в стыковых матчах

    Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 0:1. Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов.

    Россия заняла в группе второе место и сыграет в стыковых матчах. Они состоятся весной.

    Россияне впервые проиграли при главном тренере Валерии Карпине.

    Хорватия вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 10-й тур

    Хорватия – Россия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Кудряшов, 81 (в свои ворота).

    Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин (Глебов, 80), Головин (Чистяков, 56), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57), Бакаев (Мостовой, 78).

    Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Ловрен, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич (Ливайя, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86), Перишич.

    Предупреждения: Ливайя, 90 – Головин, 51; Смолов, 55.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии313
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      Рейтинг: +3852

      FENIX-SL 49 секунд назад

      ахахахахахах
      ну где ты там, конч который разводит войну между Украиной и Россией?
      Россия пробилась с первого места уже?))

      0
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      Рейтинг: +14269

      paracetamol 3 минуты назад

      Как может выиграть сборная, составленная из представителей свинарника, конярника, ментярника и паровозного депо? Они же биты во всех еврокубках, а дома - Зенитом, Сочи и даже НН Кержакова!

      0
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      Рейтинг: +2501

      Валерий2705 > paracetamol 1 минуту назад

      Ты же наверно из тех, кто Семака п.и.з.д.а.т.ы.м тренером считает?)

      0
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      Рейтинг: +710

      mama1991 3 минуты назад

      Реально обидно, впервые так обидно... Чем то напомнило ситуацию со сдачей на права, едешь вроде едешь, и тут бац, мелкая ошибка, которую ждет инспектор, и все, пересдача через месяц, а права были так близки...

      0
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      Рейтинг: +2144

      волчарик 5 минут назад

      Просмотрел комментарии и не так стыдно за сборную(ожидаемый результат)как за чудо болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +14269

      paracetamol > волчарик 2 минуты назад

      Как и нам за тебя...

      0
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      Рейтинг: +139

      Arturashvilli 8 минут назад

      Взрастили поколение миллионеров неудачников! Без обид, но Павлюченко был прав, до 2012 года уровень наших игроков был выше нынешней сборной. Те тоже хромали буксовали, но на фоне сборных Германии, Италии, Португалии выглядели очень достойно. Нынешние лишь бы отбиться. Спорт это мотивация прежде всего, а сегодня я её не увидел

      2
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      Рейтинг: +317

      yaran56 9 минут назад

      Надеялись на автобус, результат справедлив. Футбольный бог не позволил состоятся несправедливости.

      0
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      Рейтинг: +5845

      BarStep 13 минут назад

      Подытожим результат этого забега (отборочного цикла):
      а) Фартило-фартило, да не выфартило..
      б) Сафонов - ждём приглашения в топ-клуб...
      в) Кудряшов - ждём на пляжах Хорватии..
      г) Карпин - ждём в ФК Ростов..

      2
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      Рейтинг: +14269

      paracetamol > BarStep 1 минуту назад

      Пункт г. не пройдет. Без него Ростов только очухался!

      0
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      Рейтинг: +1559

      serglider 14 минут назад

      Я же неоднократно писал здесь, Карпин либо тренер сборной либо хрен соси кто! Блин, мы постоянно наступаем на одни и те же грабли: хреновая физическая форма в ноябре, неумение играть решающие матчи и паническая боязнь топ-сборных! Как минимум один минус, можно было превратить в плюс - попроси боссов РПЛ перенести матчи последнего тура чемпионата России на другую дату и у игроков была бы неделя для отдыха! Валера же жевал сопли и надувал щеки, занимаясь губошлебством. Как итог в конце матча с хорватами, 2/3 игроков ходила пешком, мяч у нас не держался, точных передач около 40%... и вишенка на торте: Кудряшев с судорогами ног срезает мяч в свои ворота... занавес! Пусть заберет свои 700К зелени и валит тренировать Уфу.

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      Рейтинг: +5845

      BarStep > serglider 6 минут назад

      Карпин весь свой период у руля сборной посвятил (с упоением!) унижению Дзюбы!
      Вот для чего он приходил порулить..
      Миссия выполнена..
      Валера может уходить..

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      Рейтинг: +26606

      silver29 > serglider 4 минуты назад

      Ты губошлеп сам-то откуда выпал ? Если бы следил немного за сборной, то знал тренер сборной приглашает готовых игроков, и не его вина в каком они состоянии из клуба приходят, просто не из кого выбирать, Карпин за два месяца вытянул корявую сборную и дал надежду, ты еще сборную черчесова не видел как они ползали по полю влетая всем, Карпин все правильно сегодня построил и место ему в сборной, а не в иртыше, так что сиди там и не вякай.

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      Рейтинг: +4219

      Semenycch > silver29 2 минуты назад

      Сборная Черчесова забивала с игры в том числе и Хорватам.

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      Рейтинг: +819

      lysenkoff 14 минут назад

      Называйте правильнее - Россия оказалась там где заслуживает. И с ЧМ можно уже попрощаться, Валера спасибо ты сделал все что смог)

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      Рейтинг: +4219

      Semenycch > lysenkoff 8 минут назад

      Ничего не мог.

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      Рейтинг: +1137

      Frankfurt Am Main 15 минут назад

      9-0 по ударам в створ в первом тайме, а виноват кудряшов, заслужено ******** и даже ничией не заслужили

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