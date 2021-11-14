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⚡️ Отбор ЧМ-2022. Россия из-за автогола Кудряшова уступила Хорватии и сыграет в стыковых матчах

14 ноября 2021, 18:52
462

Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 0:1. Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Россия заняла в группе второе место и сыграет в стыковых матчах. Они состоятся весной.

Россияне впервые проиграли при главном тренере Валерии Карпине.

Хорватия вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 10-й тур

Хорватия – Россия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кудряшов, 81 (в свои ворота).

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин (Глебов, 80), Головин (Чистяков, 56), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57), Бакаев (Мостовой, 78).

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Ловрен, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич (Ливайя, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86), Перишич.

Предупреждения: Ливайя, 90 – Головин, 51; Смолов, 55.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Кудряшов Федор
Комментарии (462)
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slavа0508
1636905211
Будем честны , Хорваты больше достойны победы,,,наши сыграли трусливо . то что от обороны правильно , но выбегать то в контратаки надо было же ,,,
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slavа0508
1636905247
Забили наши а дальше идут Хорваты , парадокс ,,,,
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slavа0508
1636905712
Есть один положительный момент, у нас появилась замена Игорю Акинфееву , уверен Сафонов на долго ,,,,ну и конечно надеюсь на победу в стыковых,,,
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oyabun
1636906078
По чесноку Хорватия заслужила в этом матче победу. Сколько ни выручал Сафонов, но наши стоя возле ворот рано или поздно должны были ошибиться, тем более под конец игры. Все 90 мин в невероятной концентрации быть невозможно. Или возможно если у тебя игроки классом намного выше. А так.. итог ожидаем. В стыковых шансов будет еще меньше. Нам остается только надеяться.
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ivany4
1636906337
Ну, как говорится, показали все, что умеем. Уж почти была наша победа, но вмешалась дерьмовая погода, и Кудряшов наступил-таки в это дерьмо. Мне понравился этот отборочный цикл. Понравился своей "жилкой" и непредсказуемостью. Он многим показал, что незаменимых у нас нет, что остались еще люди, готовые "грудью на амбразуру". Как среди тренеров, так и среди игроков. Но где есть хорошее, всегда найдется и куча плохого. Причем эту кучу дерьма навалят и доморощенные "футбольные звезды", и якобы футбольные "эксперты", и мнящие себя "знатоками" болельщики. Причем многие из них переобуваются на ходу, а многие в открытую рады, что у Валеры произошла осечка. Валера свою часть контракта выполнил. Посмотрим на следующего рулевого. Тем более у него сложностей быть не должно - всего одна игра. До встречи сборная в следующем году.
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slavа0508
1636907637
Спокойно воспринял это поражение , мы заняли максимально возможное место , теперь надежда на стыковые , к стате там соперники нашего уровня с которыми возможно бороться, так что надеюсь на выход через стыки , и надеюсь к ЧМ молодёжь из Динамо дорастёт до сборной и может Агаларов ,,,
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Валерий2705
1636910048
Очень жаль тех, кто гонит на Карпина. Вы оторваны от реальности. Головой то подумайте. Наши в еврокубках на уровне г.о.в.н.а который год, при том, что там она подкреплена, мягко говоря, легионерами. У нас легионер - средний игрок Головин, которого такие же полоумные - позиционируют топовым игроком. У хорватов пол сборной играет в топ чемпионатах, во главе с Модричем, который на фоне наших - суперзвезда. Ладно усатый кран херню творил, но тут то вы пиняйте на Российский футбол, его функцинеров, и бездарных миллионеров вскормленных лимитом, никому не нужных в той самой Европе. Не слепить из г.о.в.н.а конфету.
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JTherry
1636912866
как сказал Карпин: "Обидно, когда ты создаёшь 30 моментов и потом тебе забивают. А когда ты ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь навязывать никакую контригру, то в конце концов так и происходит..." все-равно обидно, что не дотерпели, не доиграли, еще и сами себе забили...( карма такая у нашей сборной сильным командам проигрывать, это не киприотов раскатывать в "сухую", здесь мастерство нужно и удача... а дождь сегодня мешал всем одинаково, и даже немного уравнял шансы команд, все решила досадная ошибка у своих ворот...(
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zigbert
1636915128
Проиграли по делу. Преимущество хорватов было заметно на протяжении всего матча.И дело даже не в тактике команды. Хотя обвинять Карпина в этом не имеет смысла. Не дотерпели совсем немного. А сыграй вничью наша сборная сейчас говорили бы совсем другое. Главная же беда в этом поединке та что наша сборная не смогла зацепиться за мяч. В передачах было много брака, мяч не держался совсем. Отобрав мяч тут же его теряли. И ведь не скажешь что игроки плохо обучены, на тренировках умеют легко обращаться с мячом. В чем причина такого трудно сказать но психологически к этой игре оказались не готовы.
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slavа0508
1636916185
Почитаешь комменты и удивляешься сколько ещё наивных людей которые верят , что поменяв тренера игра образуется , да сколько уже их было ,,,дело то в воспитание и обучение детишек ,,,у нас элементарно у игроков нет культуры паса и остроты мышления на поле а всему этому учат не в сборной а в детских школах ,,,,
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