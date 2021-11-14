⚡️ Отбор ЧМ-2022. Россия из-за автогола Кудряшова уступила Хорватии и сыграет в стыковых матчах

Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 0:1. Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Россия заняла в группе второе место и сыграет в стыковых матчах. Они состоятся весной.

Россияне впервые проиграли при главном тренере Валерии Карпине.

Хорватия вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 10-й тур

Хорватия – Россия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кудряшов, 81 (в свои ворота).

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин (Глебов, 80), Головин (Чистяков, 56), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57), Бакаев (Мостовой, 78).

Хорватия: Грбич, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Ловрен, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич (Ливайя, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86), Перишич.

Предупреждения: Ливайя, 90 – Головин, 51; Смолов, 55.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022