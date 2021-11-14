Кокорин провел тренировку в выходной день

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в выходной для команды день пришел в тренажерный центр. Футболист восстанавливается после очередного мышечного повреждения.

Кокорин рассчитывает на скорое возвращение на поле. Однако не исключено, что «Фиорентина» в одно из ближайших трансферных окон продаст россиянина.

Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.

Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.

«Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.

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