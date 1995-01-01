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    Кокорин провел тренировку в выходной день

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в выходной для команды день пришел в тренажерный центр. Футболист восстанавливается после очередного мышечного повреждения.

    Кокорин рассчитывает на скорое возвращение на поле. Однако не исключено, что «Фиорентина» в одно из ближайших трансферных окон продаст россиянина.

    • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
    • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.

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    Источник: Fiorentina News

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