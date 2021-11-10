Переводчик Кокорина: «Александр живет в доме Батистуты и почти всегда находится там»

Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о буднях 30-летнего россиянина.

– Мне говорили, что какое-то время Александр жил в отеле Four Seasons Firenze. Это правда?

— Да. На тот момент Саша был в поисках квартиры и жил в этом отеле. Там еще была история — меня пару раз принимали за Кокорина, может быть, потому что я говорил по-русски.

Помню, как-то сидели с Дарьей, супругой Александра, пили кофе. И ко мне подходит официант, говорит: «Здравствуйте, сеньор Кокорин. Рад с вами познакомиться». Я отвечаю: «Спасибо, но я не Кокорин». Потом уже, когда Саша нашел жилье, он из отеля съехал.

— В Италии писали, что Александр сейчас живет в бывшем доме Батистуты во Флоренции. Это правда?

— Да. Батистута его купил, но сам там никогда не жил. Это просто его земля, на которой построен дом.

Эта собственность много лет стояла без дела, Батистута ее сдавал, причем предпочитал, чтобы человек, который бы жил в этом доме, являлся футболистом «Фиорентины». Так получилось, что Александру этот дом понравился.

— Батистута знает, что в его доме живет Александр Кокорин?

— Ну, конечно. Это же его дом.

— Для Александра был важен этот момент?

— Какую-то роль это сыграло, но суперпринципиальным пунктом не являлось. Но, конечно, Батигол — это легенда футбола и Флоренции. Прикольно иметь к этому какое-то отношение.

— Как Александр проводит свободное время? Когда нет игр и тренировок.

— В основном сидит дома. И это к разговору о том, что он изменился. Раньше бы, наверное, мог пойти в ресторан, но сейчас предпочитает остаться дома.

Когда я к нему недавно приезжал, мы также проводили время дома. То есть обычно после тренировки он едет домой и занимается восстановительными процедурами. Когда выходной — может поехать на море. Но в основном почти всегда дома.