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  • Переводчик Кокорина: «Александр живет в доме Батистуты и почти всегда находится там»

Переводчик Кокорина: «Александр живет в доме Батистуты и почти всегда находится там»

10 ноября 2021, 16:59
7

Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о буднях 30-летнего россиянина.

– Мне говорили, что какое-то время Александр жил в отеле Four Seasons Firenze. Это правда?

— Да. На тот момент Саша был в поисках квартиры и жил в этом отеле. Там еще была история — меня пару раз принимали за Кокорина, может быть, потому что я говорил по-русски.

Помню, как-то сидели с Дарьей, супругой Александра, пили кофе. И ко мне подходит официант, говорит: «Здравствуйте, сеньор Кокорин. Рад с вами познакомиться». Я отвечаю: «Спасибо, но я не Кокорин». Потом уже, когда Саша нашел жилье, он из отеля съехал.

— В Италии писали, что Александр сейчас живет в бывшем доме Батистуты во Флоренции. Это правда?

— Да. Батистута его купил, но сам там никогда не жил. Это просто его земля, на которой построен дом.

Эта собственность много лет стояла без дела, Батистута ее сдавал, причем предпочитал, чтобы человек, который бы жил в этом доме, являлся футболистом «Фиорентины». Так получилось, что Александру этот дом понравился.

— Батистута знает, что в его доме живет Александр Кокорин?

— Ну, конечно. Это же его дом.

— Для Александра был важен этот момент?

— Какую-то роль это сыграло, но суперпринципиальным пунктом не являлось. Но, конечно, Батигол — это легенда футбола и Флоренции. Прикольно иметь к этому какое-то отношение.

— Как Александр проводит свободное время? Когда нет игр и тренировок.

— В основном сидит дома. И это к разговору о том, что он изменился. Раньше бы, наверное, мог пойти в ресторан, но сейчас предпочитает остаться дома.

Когда я к нему недавно приезжал, мы также проводили время дома. То есть обычно после тренировки он едет домой и занимается восстановительными процедурами. Когда выходной — может поехать на море. Но в основном почти всегда дома.

  • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
  • У него было мышечное перенапряжение.
  • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (7)
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jek718875
1636558162
Молодец КОКОША,глядишь,скоро увидим в Госдуме РФ
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Plyash
1636559558
Опаганил дом великого Батистуты.Антисептиком от безделья теперь надо обрабатывать.
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egor tikhonov
1636560766
пацан живёт в доме Батигола. ему похеру на всё,забейте и усбагойтесь)
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portero
1636561502
Самое большее отношение Кокорина к футболу в Италии, это дом в котором он живёт....
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CSKA471
1636568101
Александр должен жить на базе, закрытый в комнате без окон и выходить оттуда только на тренировки и прием пиши!!!Высокомерный, зазвездившийся, разбалованный ребенок
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Vitaga
1636584161
по сути у Кокорина -жизнь удалась) всё о чем мечтает современная молодежь- куча бабла красивые машины телки жизнь в Италии - причем всё это особо не напрягаясь. ну дан был талант с детства что он его просрал и не принес никакой пользы стране - тут слова Аршавина- это ваши проблемы. у него всё хорошо... закончит карьеру... сядет в Думу и будет там на одного дебила больше... и главное - опять не напрягаясь... да и талант тут вообще не нужен.. никакой
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zigbert
1636633536
Хорошо если так. Все эти питейные заведения явно не для него.
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