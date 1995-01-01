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    Переводчик Кокорина: «Касерес приклеил на место Саши в раздевалке фото «Нокии» с текстом на русском: «Дежурный телефон тюремщика»

    Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об адаптации россиянина в Италии.

    — Как проходила адаптация в Италии?

    — Приняли его хорошо. Все ребята в «Фиорентине» очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили.

    Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле».

    Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле.

    При этом на тренировках атмосфера была абсолютно рабочей, но потом ребята могли себе позволить по-доброму посмеяться.

    В столовой все вместе ужинали, общались, пили кофе. Обстановка была очень дружной. Саше все нравилось, было приятно находиться с командой.

    Единственное, о чем он жалел — что он не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нем. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он — часть команды.

    — Как еще Касерес мог пошутить?

    — Однажды на Сашино место в раздевалке он приклеил распечатку картинки — старая кнопочная «Нокия» и на ней текст на русском: «Дежурный телефон тюремщика». Даже не знаю, как он это сделал.

    • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
    • У него было мышечное перенапряжение.
    • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.

    Переводчик Кокорина: «Александр живет в доме Батистуты и почти всегда находится там»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      Лфшт 18 минут назад

      Х у е т а

      0
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      Рейтинг: +9262

      playsh 28 минут назад

      Командный клоун и посмешище.Сколько уж скамеек там стёр своими булками,не пересчитать.В России скромно,один стул всего лишь,и то руками.

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      Рейтинг: +413

      jek718875 40 минут назад

      Он же там с женой,поэтому у него мышечное перенапряжение,а у меня недонапряжение

      0
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      Рейтинг: +926

      SuperNils 47 минут назад

      Над ним там стебутся, а он думает, что они шутят просто.

      6
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      Рейтинг: +12569

      Hektor 84 47 минут назад

      И как он его после этого стулом не огрел? Если бы так над ним в России пошутили, там были бы понты и разборки. А в Италии кокоша ниже травы, тише воды.

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      Рейтинг: +3104

      AZ > Hektor 84 34 минуты назад

      еще и трезвый...
      Хотя судя по тому, что он последнее время даже на стадионе не появлялся - забухал...

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