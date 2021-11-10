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  • Переводчик Кокорина: «Касерес приклеил на место Саши в раздевалке фото «Нокии» с текстом на русском: «Дежурный телефон тюремщика»

Переводчик Кокорина: «Касерес приклеил на место Саши в раздевалке фото «Нокии» с текстом на русском: «Дежурный телефон тюремщика»

10 ноября 2021, 17:59
5

Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об адаптации россиянина в Италии.

— Как проходила адаптация в Италии?

— Приняли его хорошо. Все ребята в «Фиорентине» очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили.

Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле».

Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле.

При этом на тренировках атмосфера была абсолютно рабочей, но потом ребята могли себе позволить по-доброму посмеяться.

В столовой все вместе ужинали, общались, пили кофе. Обстановка была очень дружной. Саше все нравилось, было приятно находиться с командой.

Единственное, о чем он жалел — что он не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нем. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он — часть команды.

— Как еще Касерес мог пошутить?

— Однажды на Сашино место в раздевалке он приклеил распечатку картинки — старая кнопочная «Нокия» и на ней текст на русском: «Дежурный телефон тюремщика». Даже не знаю, как он это сделал.

  • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
  • У него было мышечное перенапряжение.
  • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.

Переводчик Кокорина: «Александр живет в доме Батистуты и почти всегда находится там»

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Фиорентина Касерес Мартин Кокорин Александр
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hektor 84
1636557183
И как он его после этого стулом не огрел? Если бы так над ним в России пошутили, там были бы понты и разборки. А в Италии кокоша ниже травы, тише воды.
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jek718875
1636557637
Он же там с женой,поэтому у него мышечное перенапряжение,а у меня недонапряжение
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Plyash
1636558335
Командный клоун и посмешище.Сколько уж скамеек там стёр своими булками,не пересчитать.В России скромно,один стул всего лишь,и то руками.
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portero
1636562129
Должны были перевод шуток ему предложить, ну чтоб понял....
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