Переводчик Кокорина: «Касерес приклеил на место Саши в раздевалке фото «Нокии» с текстом на русском: «Дежурный телефон тюремщика»

Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об адаптации россиянина в Италии.

— Как проходила адаптация в Италии?

— Приняли его хорошо. Все ребята в «Фиорентине» очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили.

Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле».

Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле.

При этом на тренировках атмосфера была абсолютно рабочей, но потом ребята могли себе позволить по-доброму посмеяться.

В столовой все вместе ужинали, общались, пили кофе. Обстановка была очень дружной. Саше все нравилось, было приятно находиться с командой.

Единственное, о чем он жалел — что он не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нем. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он — часть команды.

— Как еще Касерес мог пошутить?

— Однажды на Сашино место в раздевалке он приклеил распечатку картинки — старая кнопочная «Нокия» и на ней текст на русском: «Дежурный телефон тюремщика». Даже не знаю, как он это сделал.

Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.

У него было мышечное перенапряжение.

Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.

Переводчик Кокорина: «Александр живет в доме Батистуты и почти всегда находится там»