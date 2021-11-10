Переводчик Кокорина: «Касерес приклеил на место Саши в раздевалке фото «Нокии» с текстом на русском: «Дежурный телефон тюремщика»

Максим Долгий, ассистент и переводчик нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об адаптации россиянина в Италии.
— Как проходила адаптация в Италии?
— Приняли его хорошо. Все ребята в «Фиорентине» очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили.
Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле».
Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле.
При этом на тренировках атмосфера была абсолютно рабочей, но потом ребята могли себе позволить по-доброму посмеяться.
В столовой все вместе ужинали, общались, пили кофе. Обстановка была очень дружной. Саше все нравилось, было приятно находиться с командой.
Единственное, о чем он жалел — что он не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нем. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он — часть команды.
— Как еще Касерес мог пошутить?
— Однажды на Сашино место в раздевалке он приклеил распечатку картинки — старая кнопочная «Нокия» и на ней текст на русском: «Дежурный телефон тюремщика». Даже не знаю, как он это сделал.
- Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
- У него было мышечное перенапряжение.
- Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
Переводчик Кокорина: «Александр живет в доме Батистуты и почти всегда находится там»