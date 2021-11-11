Экс-ассистент Кокорина Долгий: «В первые дни Саши во Флоренции казалось, что в город приехал не Кокорин, а Роналду. Был ажиотаж»

Бывший ассистент форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Максим Долгий рассказал о первых днях игрока во Флоренции. Болельщики были воодушевлены прибытием футболиста.

– Первые дни Кокорина во Флоренции – какими были его впечатления?

– Во-первых, его очень солидно представил клуб – было видео с цитатами Бродского и Достоевского.

Потом, когда мы гуляли по городу, было прямо невозможно пройти: все узнавали его, понимали, что это новый и важный футболист.

В выходные больше получаса просто не могли гулять – в одном месте остановились на 20 минут на фото, в баре остановили болельщики, в ресторане остановили, так как там узнали официанты. То есть нескончаемый ажиотаж.

Для Саши это было неожиданно. Он не думал, что его так встретят в новой стране. В первые дни у него была колоссальная поддержка, потому что флорентийские болельщики очень внимательные.

– То есть Александр приехал и почувствовал себя суперзвездой?

– Да. Лично у меня было ощущение, что в город приехал не Кокорин, а Роналду. Болельщики, когда встречали его, кричали: «Давай, Кокорин, мы в тебя верим! Давай, нам нужны голы!».

Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.

У него было мышечное перенапряжение.

Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.

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