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  • Экс-ассистент Кокорина Долгий: «В первые дни Саши во Флоренции казалось, что в город приехал не Кокорин, а Роналду. Был ажиотаж»

Экс-ассистент Кокорина Долгий: «В первые дни Саши во Флоренции казалось, что в город приехал не Кокорин, а Роналду. Был ажиотаж»

11 ноября 2021, 00:21
7

Бывший ассистент форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Максим Долгий рассказал о первых днях игрока во Флоренции. Болельщики были воодушевлены прибытием футболиста.

– Первые дни Кокорина во Флоренции – какими были его впечатления?

– Во-первых, его очень солидно представил клуб – было видео с цитатами Бродского и Достоевского.

Потом, когда мы гуляли по городу, было прямо невозможно пройти: все узнавали его, понимали, что это новый и важный футболист.

В выходные больше получаса просто не могли гулять – в одном месте остановились на 20 минут на фото, в баре остановили болельщики, в ресторане остановили, так как там узнали официанты. То есть нескончаемый ажиотаж.

Для Саши это было неожиданно. Он не думал, что его так встретят в новой стране. В первые дни у него была колоссальная поддержка, потому что флорентийские болельщики очень внимательные.

– То есть Александр приехал и почувствовал себя суперзвездой?

– Да. Лично у меня было ощущение, что в город приехал не Кокорин, а Роналду. Болельщики, когда встречали его, кричали: «Давай, Кокорин, мы в тебя верим! Давай, нам нужны голы!».

  • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
  • У него было мышечное перенапряжение.
  • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.

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Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Бухбух
1636589565
Беда в том, что Кокорин сам почувствовал, что он для Фио - это как Роналду для Ювентуса или Реала.
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1636601566
Был большой ажиотаж, люди заколачивали окна и двери, кафе и бары прикручивали к полу столы и стулья, болельщики замерли в ожидании восьми точных передач Саши за матч.
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raritet
1636612009
Саша сразу почувствовал в какой жанр кино он попал. А сыграть комедийную роль для него не в первой. И все пошло по плану..
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AZ
1636613225
Он пытается цену набить кокорину, чтобы его взял хотя бы никакущий охмат? Про нормальные команды я вообще речь не веду...
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Derzkiy1
1636618493
В России знают, что он беспонтовый! В Италии он ноунейм
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portero
1636621270
Давай кокорин, давай, лупи чинуш стульями, но он надежд не оправдал....
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Hektor 84
1636629572
Та кому ты лапшу на уши вешаешь? Он что мега звезда? В карьере ничем особенным не отметился, только чинушу стулом огрел и вечеринку в Монако закатил. Вот и всё! Начинаете его нести этого дурачка ))) если бы такие публикации не всплывали онем уже и забыли бы. Во Флоренции раньше играли Тольдо, Батистута, Руй Кошта и т д. Вот это были настоящие звезды футбола. А кокошки кривоногое недоразумение. Я уверен многие и не заметили его приезда)))
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