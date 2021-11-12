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  • Пашалич: «Не терпится показать, что сборная Хорватии лучше России»

Пашалич: «Не терпится показать, что сборная Хорватии лучше России»

12 ноября 2021, 15:58
23

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Думаю, россияне начнут игру осторожно, потому что их устраивает и ничья. Не верю, что они будут защищаться все 90 минут. Они постараются атаковать и создавать опасность у наших ворот, но все зависит от нас.

Самое важное – сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться момента, когда начнется матч. Думаю, он будет ярким, с отличной атмосферой. Не терпится показать, что мы лучше России, и завоевать путевку в Катар», – сказал Пашалич.

  • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
  • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
  • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

Тренер сборной Хорватии Далич: «Ожидал, что сборная России где-то оступится»

Источник: Сайт Хорватского футбольного союза
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Пашалич Марио
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1636722409
_ у нас один показал, домохозяйки одинокие до сих пор влажные))
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kosmonaft
1636722626
вот их понесло пускай языками чешут обычно судьба за это наказывает
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Блямба
1636722770
до сих пор злится ,что в Спартаке не оставили..
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neveldomha
1636722935
Запахло перегаром.
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paracetamol
1636723124
Скоро дождешься пипюлей!
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alex1951
1636723432
Если бы не косяки Фернандеса и Смолова ,то ,,братушка,, ты так не говорил бы....
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ySS
1636725172
Показать-то можно, только не всегда выигрывает лучший) А для Валеры не привыкать огорчать более сильных соперников.
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JTherry
1636726153
бомба!!!! Sports.ru приобретет два спортивных медиа – «Бомбардир» и «Гол». Оба проекта будут выкуплены у основателя Дмитрия Терехина... Sports.ru получит 100% в проектах Bombardir.ru и Gol.ru. Сумма сделки не раскрывается...!!!!!!
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Muboraksho
1636726231
Пашалич, ты будешь очень расстроен после игры с Россией, но никто тебе не поможет. Россия победит Хорватию обязательно.
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Hektor 84
1636738425
Нашей сборной на руку что хорваты зазнаются и считают себя фаворитами. Есть шанс надрать им задницу.
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