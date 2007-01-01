Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Пашалич: «Не терпится показать, что сборная Хорватии лучше России»

    Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Думаю, россияне начнут игру осторожно, потому что их устраивает и ничья. Не верю, что они будут защищаться все 90 минут. Они постараются атаковать и создавать опасность у наших ворот, но все зависит от нас.

    Самое важное – сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться момента, когда начнется матч. Думаю, он будет ярким, с отличной атмосферой. Не терпится показать, что мы лучше России, и завоевать путевку в Катар», – сказал Пашалич.

    • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
    • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

    Тренер сборной Хорватии Далич: «Ожидал, что сборная России где-то оступится»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Хорватского футбольного союза

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1866

      Ziklop 9 минут назад

      может недержание случится эиоции выйдут вместе с вином и спермой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      Suvorov51 51 минуту назад

      Это так сказать атака психическая. думаю это вброс.как всегд.ну типа того что щенит чемпион европы. уверен пашалич такого не говорил. это мог сказать толко щуба игрок бомжатника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3616

      Snek 1 час назад

      Пашалич по-моему сейчас лишку сказал. В официальном противостоянии Хорватии и России победителя не было ещё выявлено ни разу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1208

      Muboraksho 1 час назад

      Пашалич, ты будешь очень расстроен после игры с Россией, но никто тебе не поможет. Россия победит Хорватию обязательно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -139

      СуперПАВ9 > Muboraksho 1 час назад

      Плюсую

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18331

      JTherry 1 час назад

      бомба!!!! Sports.ru приобретет два спортивных медиа – «Бомбардир» и «Гол». Оба проекта будут выкуплены у основателя Дмитрия Терехина... Sports.ru получит 100% в проектах Bombardir.ru и Gol.ru. Сумма сделки не раскрывается...!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +719

      xrrrx > JTherry 1 час назад

      наконец то тут сделают что-то нормальное вместо этой помойки)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2113

      Радио1000шумеров > xrrrx 1 час назад

      Спортсру - сами отборная помойка с неадекватной модерацией, посмотри сколько там удаленных комментариев и пользователей. Haхep такое "счастье".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2014

      Блямба > JTherry 35 минут назад

      шесть лет псу под хвост...
      Валим обратно на Соккер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3761

      neim 1 час назад

      Какой ж ты не терпеливый. Потерпи уже немного, там и видно будет, кто лучше, там и попляшешь на наших костях, если повод будет.
      А так, не ровен час, неожиданность случится, как потом выглядеть будешь со своим заявлением ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3363

      ySS 2 часа назад

      Показать-то можно, только не всегда выигрывает лучший)
      А для Валеры не привыкать огорчать более сильных соперников.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3816

      FENIX-SL > ySS 1 час назад

      ну всеееееее
      победили кипр и мальту
      пошла гордость!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9995

      alex1951 2 часа назад

      Если бы не косяки Фернандеса и Смолова ,то ,,братушка,, ты так не говорил бы....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -139

      СуперПАВ9 > alex1951 2 часа назад

      Согласен)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -139

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Пашалич ты дурак?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11061

      Cleaner 2 часа назад

      На бумаге сборная Хорватии лучше. А как все сложится в данной конкретной игре не знает никто.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -139

      СуперПАВ9 > Cleaner 2 часа назад

      Да не чем не лучше

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91140
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68115
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru