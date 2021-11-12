Пашалич: «Не терпится показать, что сборная Хорватии лучше России»

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Думаю, россияне начнут игру осторожно, потому что их устраивает и ничья. Не верю, что они будут защищаться все 90 минут. Они постараются атаковать и создавать опасность у наших ворот, но все зависит от нас.

Самое важное – сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться момента, когда начнется матч. Думаю, он будет ярким, с отличной атмосферой. Не терпится показать, что мы лучше России, и завоевать путевку в Катар», – сказал Пашалич.

Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.

Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.

Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

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