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    Тренер сборной Хорватии Далич: «Ожидал, что сборная России где-то оступится»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался в преддверии матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Сборная России – это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и не играла с кем-то сильнее Словакии и Словении.

    Честно говоря, я ожидал, что россияне где-то оступятся, и поэтому ранее говорил, что нам хватит 21 очка, чтобы пробиться на ЧМ-2022 в Катар.

    Однако они прошли дистанцию без ошибок, и теперь нам предстоит решающий матч. Может быть, это даже хорошо, что нам не хватило очков для досрочного решения задачи. Это обеспечило интенсивную подготовку.

    Мы знаем, что нас ждeт и как подготовиться к матчу с Россией. Если мы сыграем так, как в последних шести матчах, я не сомневаюсь в нашей победе», – сказал Далич.

    • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
    • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Хорватского футбольного союза

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии28
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      Рейтинг: +6373

      Томик 29 минут назад

      Предлагаю условия не менять. Пусть вам хватит 21-го очка. Дальше пройдете...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6373

      Томик 31 минуту назад

      Главное, чтобы каким либо образом Дзюбу не засунули в команду на эту игру. Это же невозможно, подскажите? Просто насчёт Дзюбы никогда нельзя быть уверенным. ОНИ просто говорят "Регламент позже перепишем!" Или когда выйдем на ЧМ, чтобы не пропихнули этого легендарного игрока для усиления.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6373

      Томик > Виталий Орехов 25 минут назад

      Именно легенду и могут использовать. Скажут "есть мнение - он нужен команде". А когда Валера в ответ скажет "Или он или я", радостно побегут назначать очередного чабана.

      1
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      Рейтинг: +4815

      Виталий Орехов > Томик 25 минут назад

      Я больше скажу: главное, если наша сборная попадет на ЧМ, чтобы Чабана не вернули. Могут ведь?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4815

      Виталий Орехов 32 минуты назад

      Будет ОООЧЕНЬ трудно! Но, надо пребороть самих себя! Удачи, Россия! Удачи, Мужики!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -150

      СуперПАВ9 1 час назад

      Мы вас разорвем как это сделали с Кипром

      2
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      Рейтинг: +24227

      slavutiq70 1 час назад

      Россия ,,Верю,, ,,,,Валера ,,Верю,,

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > slavutiq70 1 час назад

      Свиньи уже в этого морального урода верили! И продолжаете верить? Жизнь ничему не учит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26555

      silver29 > Semenycch 1 час назад

      вот ты тварь неугомонная, да все уже поняли, что ты против, и не стоит показывать свою гнилую харю в каждой новой ветке.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > silver29 1 час назад

      Шариков, все уже на сайте поняли, что ты идиот! Не стоит этот факт так часто подтверждать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Федотов - слизь > Semenycch 1 час назад

      Ты, шавка помойная, панически скавчишь перед каждой игрой и каждый раз при этом жидко обсираешься

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > Федотов - слизь 1 час назад

      Вот еще одна свинья нарисовалась! Сколько же Вас наплодил Шариков за свою короткую жизнь человеческим существом! Приведешь мои панические комментарии, дешевый лжец?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26555

      silver29 > Semenycch 1 час назад

      чучело, когда меня называет идиотом, клинический идиот, это меня не обижает, я тебе уже поставил диагноз Даннинга-Крюгера, ты видимо этого не догнал (((

      2
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > silver29 1 час назад

      Да я и не сомневался, что ты знаешь правду про самого себя, вот и обижаешься! Думаешь окружающим твой идиотизм приятен?

      2
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      Рейтинг: +31

      Болотные > Semenycch 1 час назад

      А симак говнотренер и днище. И в сборную он никогда не пойдёт, так как там нет админресурса. Да и вообще - зассыт.

      1
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      Рейтинг: +35

      Федотов - слизь > Semenycch 1 час назад



      3
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > Федотов - слизь 1 час назад

      Молодец! Этим ты еще раз подтвердил, что все свиньи - Шариковы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -150

      СуперПАВ9 > Semenycch 53 минуты назад

      Оба друг друга стоите

      1
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      Рейтинг: +4815

      Виталий Орехов > Semenycch 30 минут назад

      У Вас какая то личная неприязнь к Карпину? Радуйтесь, пока есть возможность, успехам НАШЕЙ сборной!

      2
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > Виталий Орехов 18 минут назад

      Успехам? И с Хорватами и со Словакией и со Словенией матчи были крайне слабые! За три матча наши футболисты забили два мяча, оба центральными защитниками с угловых. Автогол забитым мячом нашими футболистами считать трудно. При этом соперники около наших ворот хороводы водили чудом не забив не разу. Именно чудом, заслуг наших защитников в этом нет! И вот это все ты считаешь успехом?
      Кстати, даже с Кипром в обороне наша команда играла безобразно!

      0
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      Рейтинг: +4815

      Виталий Орехов > Semenycch 13 минут назад

      Результат на табло! К сожалению, на сегодняшний момент, это уровень российского футбола. Чуда не произойдет, даже если тренером сборной назначат Флика. Играют те, кто есть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +133

      Arturashvilli > Semenycch 10 минут назад

      На их фоне вы уж точно не лучше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +722

      Spinorr > Semenycch 9 минут назад

      Вся прелесть футбола именно в чуде, есть место чудесам. Да нам чудом не забили. Если Хорватам не проиграем - это тоже чудо.
      Легко надеяться на чудо с Мессями и Роналдами, только самые смелые верят в Смоловых и Девеевых!
      Мы смелые, мы верим.

      0
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > Виталий Орехов 2 минуты назад

      Те кто есть? Ты специально лжешь или просто память короткая?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4180

      Semenycch > Spinorr 1 минуту назад

      Ты веришь в чудо? Сродно запишись к психотерапевту!

      0
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      Рейтинг: +121

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Хоть бы вам нашы дали пасасать в васкрисенье

      2
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      ...
      Рейтинг: -150

      СуперПАВ9 > Gasanov Хачик 1 час назад

      Плюсую

      1
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      Рейтинг: +26555

      silver29 1 час назад

      Русские долго запрягают, но быстро ездят, надеюсь Далич еще не раз не приятно удивится во время матча.

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