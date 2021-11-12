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  • Тренер сборной Хорватии Далич: «Ожидал, что сборная России где-то оступится»

Тренер сборной Хорватии Далич: «Ожидал, что сборная России где-то оступится»

12 ноября 2021, 13:24
19

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался в преддверии матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Сборная России – это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и не играла с кем-то сильнее Словакии и Словении.

Честно говоря, я ожидал, что россияне где-то оступятся, и поэтому ранее говорил, что нам хватит 21 очка, чтобы пробиться на ЧМ-2022 в Катар.

Однако они прошли дистанцию без ошибок, и теперь нам предстоит решающий матч. Может быть, это даже хорошо, что нам не хватило очков для досрочного решения задачи. Это обеспечило интенсивную подготовку.

Мы знаем, что нас ждeт и как подготовиться к матчу с Россией. Если мы сыграем так, как в последних шести матчах, я не сомневаюсь в нашей победе», – сказал Далич.

  • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
  • Матч в Сплите начнется в 17:00 мск.
  • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

Источник: Сайт Хорватского футбольного союза
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Далич Златко
Комментарии (19)
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slavа0508
1636713566
Россия ,,Верю,, ,,,,Валера ,,Верю,,
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Томик
1636717977
Главное, чтобы каким либо образом Дзюбу не засунули в команду на эту игру. Это же невозможно, подскажите? Просто насчёт Дзюбы никогда нельзя быть уверенным. ОНИ просто говорят "Регламент позже перепишем!" Или когда выйдем на ЧМ, чтобы не пропихнули этого легендарного игрока для усиления.
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Томик
1636718111
Предлагаю условия не менять. Пусть вам хватит 21-го очка. Дальше пройдете...
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alex1951
1636720965
Мужики! Все ,кто тут собачит друг друга ,перейдите на мыло и собачьте там..... Ну ,надоело уже ,кол вам в Ж.! Или кто то не желает победы?
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Форвард 79
1636721110
А как мы то мечтали что бы вы оступились. Даже в вашем матче с Мальтой надеялись. Но видимо не судьба придется бится. Кстати, вам действительно хватит 21 очка. Во первых стыки вы пройдет я думаю без проблем, а во вторых больше 21 очка вам набрать наши просто недадут. Так что довольствуйтесь малым! ПОБЕДУ РОССИИ!!!
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zigbert
1636723201
О важности этого поединка не стоит и говорить. Карпину нужно определится с составом с учетом не только техничных игроков но и обладающим характером.
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saf05
1636724274
А что хорваты супер сборная ? Рвать их надо, а то что-то они раздухарились.
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talgatnurzhanov2006
1636727329
Самоуверенность и надменность зашкаливает, надеюсь Россия их накажет.
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житель СПб
1636733531
Нагло и самоуверенно. Это хорошо - это притупляет бдительность и самокритичность. Россия - вперед!
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Hektor 84
1636738059
Вперед Россия!!!
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