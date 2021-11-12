Тренер сборной Хорватии Далич: «Ожидал, что сборная России где-то оступится»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался в преддверии матча десятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Сборная России – это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и не играла с кем-то сильнее Словакии и Словении.

Честно говоря, я ожидал, что россияне где-то оступятся, и поэтому ранее говорил, что нам хватит 21 очка, чтобы пробиться на ЧМ-2022 в Катар.

Однако они прошли дистанцию без ошибок, и теперь нам предстоит решающий матч. Может быть, это даже хорошо, что нам не хватило очков для досрочного решения задачи. Это обеспечило интенсивную подготовку.

Мы знаем, что нас ждeт и как подготовиться к матчу с Россией. Если мы сыграем так, как в последних шести матчах, я не сомневаюсь в нашей победе», – сказал Далич.