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  • России нужно не проиграть Хорватии в Сплите, чтобы выйти на ЧМ-2022

России нужно не проиграть Хорватии в Сплите, чтобы выйти на ЧМ-2022

12 ноября 2021, 09:05
36

Россия за тур до конца отборочного турнира ЧМ-2022 опережает сборную Хорватии на два очка в группе H.

Команда Валерия Карпина выйдет на чемпионат мира в Катаре, если не проиграет хорватам в Сплите 14 ноября. В случае поражения сборная России займет второе место в группе и попадет в стыковые матчи.

  • Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
  • Начало встречи – в 17:00 мск.
  • Россия и Хорватия не проиграли в 6 последних матчах.

Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия
Комментарии (36)
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almanev
1636697335
Ага, сколько раз было, что в последнем туре устраивала ничья, итог всегда один
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Из Твери Леха
1636698253
Не удивляюсь, если наши проиграют, главное чтоб была самоотдача, настрой и старание. Так то ничего страшного не произойдет если 2-ое место займут, будут стыки и дальнейшая борьба. А собственно вспомните что пророчили сборной при жеребьевке? Говорили, что наш уровень быть выше Мальты с Кипром и не более. А тут вот оно че)
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vladik12
1636699547
Можем! Верим в команду!
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Plyash
1636700002
Будет хорошая игра и самоотдача,будет и победа в группе.Главное,не играть на ничью и не оглядываться на свои ворота.А при хорошей игре проиграть второй команде мира совсем и не стыдно. Кто из нас думал,что к последней игре команда будет лидером? Уверен,ребята сыграют и отдадут для победы всё,что смогут.Удачи нам всем.
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Garrincha58
1636700113
Ховатия сильнее нас у наших шансов почти нет
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Fusballer
1636700143
В первый раз же ничейку сгоняли. В этот раз надо играть на атаку, стараться забить. А в обороне играть аккуратнее и надеяться на Сафонова.
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Dr.Metal
1636703485
Удачи нашим парням! Пришло время не на ничью сыграть, а просто взять и обыграть, чтоб другие боялись
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alex1951
1636708602
Если рассуждать хладнокровно ,не забывая о приятных мелочах..... так это : сборная сделала сдвиг в лучшую сторону,в худшем случае Катар не потерян,в стыках нельзя наступать на те же грабли,что и в 2009ом...Полагаю это все понимают... Хотя там команды не из 4ой десятки Европы....однако ,вот,Щвеция словила.....Если ,кто поставил на Жору ,она же Георгия/Georgia )))-тому ,как говорят ,, знал бы прикуп,жил бы в Сочи,,........но я уверен ,что многих из нас вдохновляет Карпушина наглость,энтуазисм....а главное ,ему мозги никто не трахает - работай парень! Словом долой пессимизм ,оптимизировать его)))))
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portero
1636712363
Валере и игрокам хорошего настроя на игру, немного фарта и надеюсь выпьем за выход на ЧМ...
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gor77
1636717672
Пардон, но без анекдота не обойтись!)))))) "- Это просто жесть. Оказывается, если футболисты сборной России начинают по полю БЕГАТЬ, то они выигрывают."
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