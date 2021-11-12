России нужно не проиграть Хорватии в Сплите, чтобы выйти на ЧМ-2022

Россия за тур до конца отборочного турнира ЧМ-2022 опережает сборную Хорватии на два очка в группе H.
Команда Валерия Карпина выйдет на чемпионат мира в Катаре, если не проиграет хорватам в Сплите 14 ноября. В случае поражения сборная России займет второе место в группе и попадет в стыковые матчи.
- Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.
- Начало встречи – в 17:00 мск.
- Россия и Хорватия не проиграли в 6 последних матчах.
Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией
Источник: Бомбардир.ру