России нужно не проиграть Хорватии в Сплите, чтобы выйти на ЧМ-2022

Россия за тур до конца отборочного турнира ЧМ-2022 опережает сборную Хорватии на два очка в группе H.

Команда Валерия Карпина выйдет на чемпионат мира в Катаре, если не проиграет хорватам в Сплите 14 ноября. В случае поражения сборная России займет второе место в группе и попадет в стыковые матчи.

Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.

Начало встречи – в 17:00 мск.

Россия и Хорватия не проиграли в 6 последних матчах.

Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией