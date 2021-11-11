Сафонов, Головин и Миранчук – в старте сборной России на матч с Кипром. Джикия и Баринов – в запасе

Стали известны стартовые составы сборных России и Кипра на матч отборочного турнира ЧМ-2022.
Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев, Сутормин, Фомин, Ерохин, Головин, Мостовой, Смолов, Миранчук.
Запасные: Гилерме, Хайкин, Джикия, Караваев, Чистяков, Бакавев, Ионов, Баринов, Глебов, Зобнин, Сергеев, Заболотный.
Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис, Мамас, Иоанну, Кастанос, Каро, Артиматас, Сотириу, Ционис, Папулис.
- Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 мск.
- На матче ожидается 13 тысяч зрителей.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«СЭ»: Круговой, Ахметов, Кудряшов и Лантратов не попали в заявку сборной России на матч с Кипром
Источник: сайт РФС