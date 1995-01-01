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    Сафонов, Головин и Миранчук – в старте сборной России на матч с Кипром. Джикия и Баринов – в запасе

    Стали известны стартовые составы сборных России и Кипра на матч отборочного турнира ЧМ-2022.

    Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев, Сутормин, Фомин, Ерохин, Головин, Мостовой, Смолов, Миранчук.

    Запасные: Гилерме, Хайкин, Джикия, Караваев, Чистяков, Бакавев, Ионов, Баринов, Глебов, Зобнин, Сергеев, Заболотный.

    Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис, Мамас, Иоанну, Кастанос, Каро, Артиматас, Сотириу, Ционис, Папулис.

    «СЭ»: Круговой, Ахметов, Кудряшов и Лантратов не попали в заявку сборной России на матч с Кипром

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      rebekkavorono 42 минуты назад

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      Рейтинг: +12602

      Hektor 84 53 минуты назад

      У сборной новый футболист Бакавев?)))

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      Рейтинг: +3608

      sobaka120982 55 минут назад

      3 игрока сборной вырастил наш Федотов

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      Рейтинг: +12602

      Hektor 84 > sobaka120982 50 минут назад

      Кого он там в Сочи вырастил? Он в Сочи без году неделя.

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      Рейтинг: +3608

      sobaka120982 > Hektor 84 40 минут назад

      Два года уже как он у нас, и именно при нем сборной стали интересны мостовой, заболотный и Терехов

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      Рейтинг: +5538

      Из Твери Леха 1 час назад

      Хороший состав. Ждем победы.

      1
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      Рейтинг: +3759

      neim 1 час назад

      Ну да ладно, пора уже и к телевизору от стола переползать. Удачи нашим и пусть победа будет за нами ⚽⚽⚽ !
      Ну это в смысле 3:0 в нашу ...

      1
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      Рейтинг: +14244

      paracetamol 1 час назад

      Зря Волеро Кругового не включил. Терехова можно было бы для Кроатов поберечь, старикашку!

      0
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      Рейтинг: +54067

      portero > paracetamol 1 час назад

      Так надо еще Кипру забить...

      1
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      Рейтинг: +54067

      portero 1 час назад

      Надеюсь Карпин угадал с составом, фарта нашей сборной, без него тяжко будет, да и болельщиков мало будет, в смысле активно поддерживающих...

      2
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      Рейтинг: +9308

      playsh 1 час назад

      Бакавев,это кто - Бакаев? Да уж,покурили,видимо,не слабо.
      Радует,что Головин Саша выздоровел,удачи ему и нам.Хорватам точно пихнёт.

      2
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      Рейтинг: +117

      Боров мясной 2 часа назад

      Карпуша тяпнем пивка для рывка нашей сборной.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3759

      neim > Боров мясной 2 часа назад

      Я хоть и не Карпуша, но уже тяпнул 🍺🍺🍺 !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9308

      playsh > Боров мясной 1 час назад

      И не только...
      Пивка для рывка,водочки для обводочки.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3759

      neim > playsh 1 час назад

      А если самогоночки тяпнуть, то какая рифма будет предложена ? 🤭🤭🤭

      2
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      Рейтинг: +11290

      NewLife > neim 1 час назад

      Для разгоночки)

      2
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      Рейтинг: +3759

      neim > NewLife 1 час назад

      Самогоночки для разгоночки ...
      Ну ладно, годится 👍👍👍 !

      3
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      Рейтинг: +54067

      portero > neim 1 час назад

      Самогончка надёжнее, после двойной очистки и настоять на разных вкусняшках, лучше всякого пойла, натуральный правильный продукт....

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      Рейтинг: +3759

      neim > portero 1 час назад

      Упс. Единомышленники однако подтянулись 🥃🥃🥃 !
      В принципе, я так и делаю.

      2
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      Рейтинг: +9308

      playsh > neim 1 час назад

      ...самогоночки для обгоночки.

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