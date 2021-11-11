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  • Сафонов, Головин и Миранчук – в старте сборной России на матч с Кипром. Джикия и Баринов – в запасе

Сафонов, Головин и Миранчук – в старте сборной России на матч с Кипром. Джикия и Баринов – в запасе

11 ноября 2021, 18:46
15

Стали известны стартовые составы сборных России и Кипра на матч отборочного турнира ЧМ-2022.

Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев, Сутормин, Фомин, Ерохин, Головин, Мостовой, Смолов, Миранчук.

Запасные: Гилерме, Хайкин, Джикия, Караваев, Чистяков, Бакавев, Ионов, Баринов, Глебов, Зобнин, Сергеев, Заболотный.

Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис, Мамас, Иоанну, Кастанос, Каро, Артиматас, Сотириу, Ционис, Папулис.

«СЭ»: Круговой, Ахметов, Кудряшов и Лантратов не попали в заявку сборной России на матч с Кипром

Источник: сайт РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кипр
Комментарии (15)
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Боров мясной
1636646615
Карпуша тяпнем пивка для рывка нашей сборной.
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Plyash
1636647696
Бакавев,это кто - Бакаев? Да уж,покурили,видимо,не слабо. Радует,что Головин Саша выздоровел,удачи ему и нам.Хорватам точно пихнёт.
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portero
1636648714
Надеюсь Карпин угадал с составом, фарта нашей сборной, без него тяжко будет, да и болельщиков мало будет, в смысле активно поддерживающих...
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paracetamol
1636648808
Зря Волеро Кругового не включил. Терехова можно было бы для Кроатов поберечь, старикашку!
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Из Твери Леха
1636649663
Хороший состав. Ждем победы.
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sobaka120982
1636651476
3 игрока сборной вырастил наш Федотов
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Hektor 84
1636651579
У сборной новый футболист Бакавев?)))
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rebekkavorono
1636652201
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