Фернандес: «Борьба за 1-2 место в крови у ЦСКА. Мы должны быть минимум в топ-3 РПЛ»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что его команда должна бороться за лидирующие места в РПЛ.

– Марио, вы играете за ЦСКА почти десять лет. Не всегда команда выигрывала золото, но прежде регулярно за него боролась, чаще всего занимая первое или второе место. Нет ли сейчас расстроенных чувств от того, что происходит уже четвертый сезон кряду?

– Конечно, я очень озабочен этой ситуацией. Мне очень грустно, я раздосадован. Я говорю сейчас скорее о личном восприятии происходящего. Можете не сомневаться, к себе я предъявляю высочайшие требования, много спрашиваю с самого себя.

Я привык из года в год бороться только за 1-2 место в чемпионате, это в крови у всего нашего ЦСКА. Мы и сейчас пытаемся, стараемся подняться и быть на самом верху. Понятно, что это очень сложно сделать.

Еще раз скажу, я очень много спрашиваю с самого себя. Трудно принимать, что может быть по-другому, надо стараться исправить эту ситуацию.

– Каких результатов можно ожидать от команды? На что сами настраиваетесь?

– С моей точки зрения, ЦСКА должен быть минимум в тройке. В последнее время в команде произошла смена поколений. Ушел многолетний костяк, пришли новые футболисты. Я предполагал, что после таких перемен нам станет сложнее. Так и случилось.

К сожалению, мы сейчас переживаем непростые времена, которые практически для всех, без исключения, являются очень сложным периодом.

Хочу обратиться к болельщикам, которые будут смотреть и читать наше интервью. Не сомневайтесь, пожалуйста, в том, что все наши молодые ребята полностью отдаются работе, из кожи вон лезут, максимально качественно тренируются. Все это для того, чтобы обеспечить самые лучшие результаты.

Мы боремся, стараемся. Конечно, когда нам не удается достичь положительного результата, все мы крайне раздосадованы и места себе не находим. Мы очень хотим поднять ЦСКА на то место, которое ему по праву принадлежит. Место среди лидеров российского футбола.

Конечно, мы знаем о сложностях, которые встречаются на нашем пути, но мы сражаемся и боремся.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

Натурализованный бразилец с ЦСКА трижды брал РПЛ.

Сейчас москвичи идут вне зоны еврокубков.

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