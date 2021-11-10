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  • Марио Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

Марио Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

10 ноября 2021, 21:13
7

Защитник ЦСКА Марио Фернандес дал понять, что хочет закончить карьеру в московском клубе. Он играет за него с 2012 года.

«Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере. Я хотел бы в Москве закончить свои выступления. Но это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Все, ты нам больше не нужен», – сказал Фернандес.

  • Натурализованный бразилец с ЦСКА трижды брал РПЛ.
  • Сейчас москвичи идут вне зоны еврокубков.
  • Со сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

Источник: ютуб-канал «Вышли»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (7)
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ARSteven89
1636569322
Здоровья, Марио! Будет здоровье, можно и ещё 4-5 лет поиграть за "армейцев".
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3meeeD
1636571249
Очень уважаю этого игрока.
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hunta
1636571513
Марио один из лучших!
Ответить
hunta
1636571958
Очень жаль, если не будет играть за сборную... Таких нет, увы.....
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Plyash
1636572293
Пусть всё сбудется,что бы ты не пожелал,Марио.Ты прекрасный спортсмен и человек,удачи тебе по жизни.Пусть твоя супруга нарожает для России классных футболистов.Постарайся.
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Vitaga
1636583216
клуб и сборная очень обязаны этому парню.один из немногих игроков с которым не связан никакой негатив и вызывает только уважение своим мастерством и самоотдачей
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zigbert
1636621147
Такие игроки всегда ценятся в команде за преданность клубу. Его подключения в атаку создают большие трудности для обороны соперника.
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