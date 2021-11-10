Марио Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес дал понять, что хочет закончить карьеру в московском клубе. Он играет за него с 2012 года.

«Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере. Я хотел бы в Москве закончить свои выступления. Но это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Все, ты нам больше не нужен», – сказал Фернандес.