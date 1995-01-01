Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Марио Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес дал понять, что хочет закончить карьеру в московском клубе. Он играет за него с 2012 года.

    «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере. Я хотел бы в Москве закончить свои выступления. Но это только мое мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет: «Все, ты нам больше не нужен», – сказал Фернандес.

    • Натурализованный бразилец с ЦСКА трижды брал РПЛ.
    • Сейчас москвичи идут вне зоны еврокубков.
    • Со сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Вышли»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:13
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9271

      playsh 39 минут назад

      Пусть всё сбудется,что бы ты не пожелал,Марио.Ты прекрасный спортсмен и человек,удачи тебе по жизни.Пусть твоя супруга нарожает для России классных футболистов.Постарайся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5070

      hunta 45 минут назад

      Очень жаль, если не будет играть за сборную... Таких нет, увы.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5070

      hunta 52 минуты назад

      Марио один из лучших!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      3meeeD 56 минут назад

      Очень уважаю этого игрока.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4061

      mopecekca 1 час назад

      Приятно слышать такое от качественных легионеров.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3799

      FENIX-SL > mopecekca 22 минуты назад

      приятно видеть еще одного адекватного фаната Спартака

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +714

      ARSteven89 1 час назад

      Здоровья, Марио! Будет здоровье, можно и ещё 4-5 лет поиграть за "армейцев".

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91035
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68097
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru