Фернандес: «Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов на переход не было»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, мог ли состояться его трансфер в «Зенит».

«Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб.

Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов не было. Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА.

Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: «Может быть, все, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?».

А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить», – объяснил натурализованный бразилец.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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