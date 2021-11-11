Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандес: «Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов на переход не было»

Фернандес: «Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов на переход не было»

11 ноября 2021, 09:52
6

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, мог ли состояться его трансфер в «Зенит».

«Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб.

Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов не было. Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА.

Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: «Может быть, все, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?».

А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить», – объяснил натурализованный бразилец.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

Фернандес: «Все в моей жизни идет по решению бога. Я грешен и делаю много неправильных вещей»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1636616798
Благостная ментальность второй родины ему к лицу.. Не хватило в концовке . Надо было вызубрить сокровенно-русское "да и на х.й надо?". И-занавес.
Ответить
raritet
1636623343
Бывают же добротные защитники с правильными установками. ЦСКА с ним повезло.
Ответить
Dr.Metal
1636628219
Самый преданный легионер, ставший своим
Ответить
Hektor 84
1636630177
Нормальные ребята не перейдут в петушатню
Ответить
ALEX ML
1636647062
Супер Марио)))
Ответить
Главные новости
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
6
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
6
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
9
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
25
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Все новости
Все новости
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
4
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
2
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
25
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
11
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+