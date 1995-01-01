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    Фернандес: «Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов на переход не было»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, мог ли состояться его трансфер в «Зенит».

    «Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб.

    Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов не было. Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА.

    Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: «Может быть, все, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?».

    А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить», – объяснил натурализованный бразилец.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ 9 минут назад

      А ведь хотелось в Зенит. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3421

      raritet 20 минут назад

      Бывают же добротные защитники с правильными установками. ЦСКА с ним повезло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1966

      Блямба 2 часа назад

      Благостная ментальность второй родины ему к лицу..
      Не хватило в концовке .
      Надо было вызубрить сокровенно-русское "да и на х.й надо?".
      И-занавес.

      0
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      Рейтинг: +719

      Spinorr > Блямба 1 час назад

      Будь спокоен, сакральные тексты он знает назубок - учителя те еще были, один Босс чего стоит, да и Ганчаренко со Слуцким недалеко отстали.

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