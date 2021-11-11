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  • Фернандес: «Все в моей жизни идет по решению бога. Я грешен и делаю много неправильных вещей»

Фернандес: «Все в моей жизни идет по решению бога. Я грешен и делаю много неправильных вещей»

11 ноября 2021, 00:34
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес раскрыл свое отношение к богу. Натурализованный бразилец считает себя грешным.

«Все, что происходит в моей жизни, идет исключительно по решению бога. Я бы не стал ни футболистом, ни в сборную бы не попал. Каждый мой шаг, все, что со мной происходит, это исключительно его воля.

Плыву по течению, знаю, что он заботится обо мне и принимает все решения о том, что потом со мной происходит. Поэтому я очень спокойно ко всему отношусь, зная, что я в его руках и он ведет меня по жизни.

Когда играл в Бразилии, очень много неправильных вещей сделал. Жил не так, как нужно. Могу сказать, что и сейчас не являюсь безгрешным, мне ничто не чуждо, и я мог бы быть лучше.

То, что я приобрел бога в своем сердце, наложило отпечаток на весь мой жизненный уклад. Стараюсь максимально следовать его законам и как в зеркало смотреться, стараться как можно ближе копировать его самого, жить без греха и делать все правильно, по его законам.

В детстве посещал церковь, потому что родители брали меня с собой. Но все-таки я зачастую делал то, что богу совсем не нравилось. Святой Дух, видимо, нас всех трансформирует.

Я грешен и делаю достаточно много неправильных вещей, но понимаю, что то, что делал раньше и сейчас, – это две большие разницы. Видимо, Святой Дух, который на меня снизошел, действительно поменял мой жизненный уклад, и я вижу, насколько поменялся как человек», – сказал Фернандес.

  • Фернандес с ЦСКА трижды брал РПЛ.
  • Сейчас москвичи идут вне зоны еврокубков.
  • Со сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

Марио Фернандес: «Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (2)
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vovan55
1636581740
марио, мы не против, только за...успехов тебе и клубу...
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komarinskiy
1636606791
Так это бог решил, чтобы Марио много грешил?
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