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  • Ловрен – о матче Хорватия – Россия: «Вы попадете в гости к дьяволу. В Сплите будет круче, чем на «Энфилде»

Ловрен – о матче Хорватия – Россия: «Вы попадете в гости к дьяволу. В Сплите будет круче, чем на «Энфилде»

10 ноября 2021, 00:07
21

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Россией.

— Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла.

Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу.

Всех нас ждет большая игра – такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

— Не скучает ли сборная Хорватии и ее болельщики по легендарному стадиону «Максимир» в Загребе, на котором всегда была сумасшедшая атмосфера?

— Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

— Примерно, как на «Энфилде» на домашних матчах «Ливерпуля», за который вы играли?

— Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Да сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

— В случае победы России над Кипром и Хорватии над Мальтой, вашим соперникам в Сплите, как вы уже сказали, хватит и ничьей. В таком случае это «заведет» вас еще больше?

— Окажись мы сейчас на месте сборной России — все равно играли бы только на победу. Мы никогда не будем играть на ничью. При этом не думаю, что сборная России рассуждает иначе, что она в Сплите станет держать в голове турнирные расклады, а значит уповать на один балл. Она, наверняка, попробует создать голевые моменты у наших ворот.

Ну, а для нас будет только один возможный вариант — победа. Но мы должны быть аккуратны и внимательны, ведь сборная России проводит хорошие контратаки. В любом случае, это будет трудный матч.

  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • Гостевой матч с Хорватией состоится 14 ноября.
  • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Ловрен Деян
Комментарии (21)
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Demgel
1636492419
Главное чтоб лазерными указками в глаза Сафонову не светили, а так никто не сомневается в бешенной поддержке ваших фанатов... кроме вонючего Ковида)
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серега кашин
1636494403
удачи
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aubergine
1636519762
Заполнят на 100% стадион? Круто. У нас в Иванове вообще никого не пускают на футбол, даже с QR-кодом и в трёх масках.
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Garrincha58
1636523427
я уверен наши в голове будут держать ничью и поэтому как всегда проиграют, а если будут играть в открытый футбол то обязательно продуют
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_Marqella_
1636525262
Все о матче в Сплите говорят и турнирных раскладах,надо сначала Кипр обыграть а потом уже рассуждать о шансах...В Карпина не верю...но посмотрим...
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моэм
1636526773
Уж больно ты грозен , как я погляжу , откуда дровишки ?...поэтому думаю пару осиновых кольев для вас Валера точно припас ...осталось лишь попасть в сердце ...наш Валера в Париже при 50 000 зрителях и на глазах у всей Франции Зидану чуть морду не начистил и вас не побоится .
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Storm13
1636527943
Вот ты чёрт, хорватский. Кочергу вам в задницу, а снаружи раскалить, чтобы никто не смог её обратно вытащить.
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NewLife
1636534092
Я бывал в Сплите, там на набережной воняет канализацией, наверное дьявол пердит.
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Форвард 79
1636553588
Если Ловрен будет играть так же как за Зенит, то у наших определенно будут шансы
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Hektor 84
1636559408
Смотрите сами не обосритесь в свои Сплите!
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