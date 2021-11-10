Ловрен – о матче Хорватия – Россия: «Вы попадете в гости к дьяволу. В Сплите будет круче, чем на «Энфилде»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Россией.

— Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла.

Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу.

Всех нас ждет большая игра – такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

— Не скучает ли сборная Хорватии и ее болельщики по легендарному стадиону «Максимир» в Загребе, на котором всегда была сумасшедшая атмосфера?

— Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

— Примерно, как на «Энфилде» на домашних матчах «Ливерпуля», за который вы играли?

— Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Да сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

— В случае победы России над Кипром и Хорватии над Мальтой, вашим соперникам в Сплите, как вы уже сказали, хватит и ничьей. В таком случае это «заведет» вас еще больше?

— Окажись мы сейчас на месте сборной России — все равно играли бы только на победу. Мы никогда не будем играть на ничью. При этом не думаю, что сборная России рассуждает иначе, что она в Сплите станет держать в голове турнирные расклады, а значит уповать на один балл. Она, наверняка, попробует создать голевые моменты у наших ворот.

Ну, а для нас будет только один возможный вариант — победа. Но мы должны быть аккуратны и внимательны, ведь сборная России проводит хорошие контратаки. В любом случае, это будет трудный матч.