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    Ловрен – о матче Хорватия – Россия: «Вы попадете в гости к дьяволу. В Сплите будет круче, чем на «Энфилде»

    Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Россией.

    — Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла.

    Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу.

    Всех нас ждет большая игра – такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

    — Не скучает ли сборная Хорватии и ее болельщики по легендарному стадиону «Максимир» в Загребе, на котором всегда была сумасшедшая атмосфера?

    — Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

    — Примерно, как на «Энфилде» на домашних матчах «Ливерпуля», за который вы играли?

    — Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. Да сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

    — В случае победы России над Кипром и Хорватии над Мальтой, вашим соперникам в Сплите, как вы уже сказали, хватит и ничьей. В таком случае это «заведет» вас еще больше?

    — Окажись мы сейчас на месте сборной России — все равно играли бы только на победу. Мы никогда не будем играть на ничью. При этом не думаю, что сборная России рассуждает иначе, что она в Сплите станет держать в голове турнирные расклады, а значит уповать на один балл. Она, наверняка, попробует создать голевые моменты у наших ворот.

    Ну, а для нас будет только один возможный вариант — победа. Но мы должны быть аккуратны и внимательны, ведь сборная России проводит хорошие контратаки. В любом случае, это будет трудный матч.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Гостевой матч с Хорватией состоится 14 ноября.
    • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 Россия лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      kopogr56 47 секунд назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +6583

      серега кашин 23 минуты назад

      удачи

      1
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      Рейтинг: +29

      Demgel 56 минут назад

      Главное чтоб лазерными указками в глаза Сафонову не светили, а так никто не сомневается в бешенной поддержке ваших фанатов... кроме вонючего Ковида)

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