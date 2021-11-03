«Не очень хорошо». Варан травмировался в матче с «Аталантой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рискует вновь выбыть из строя из-за травмы. Он получил повреждение накануне в матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Проблемы с подколенным сухожилием. Будет обследование. Первая оценка ситуации выглядит не очень хорошо. Скрестим пальцы», – сказал главный тренер манчестерцев Уле-Гуннар Сульшер.