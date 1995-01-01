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    «Не очень хорошо». Варан травмировался в матче с «Аталантой»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рискует вновь выбыть из строя из-за травмы. Он получил повреждение накануне в матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

    «Проблемы с подколенным сухожилием. Будет обследование. Первая оценка ситуации выглядит не очень хорошо. Скрестим пальцы», – сказал главный тренер манчестерцев Уле-Гуннар Сульшер.

    • Варан пришел в клуб летом из «Реала».
    • В сезоне АПЛ француз провел 6 матчей, сделал ассист.
    • 6 ноября «Манчестер Юнайтед» сыграет в 11-м туре АПЛ против «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3729

      FENIX-SL 45 минут назад

      рамос бейл и азар так не думают

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