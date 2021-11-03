«Не очень хорошо». Варан травмировался в матче с «Аталантой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рискует вновь выбыть из строя из-за травмы. Он получил повреждение накануне в матче Лиги чемпионов против «Аталанты».
«Проблемы с подколенным сухожилием. Будет обследование. Первая оценка ситуации выглядит не очень хорошо. Скрестим пальцы», – сказал главный тренер манчестерцев Уле-Гуннар Сульшер.
- Варан пришел в клуб летом из «Реала».
- В сезоне АПЛ француз провел 6 матчей, сделал ассист.
- 6 ноября «Манчестер Юнайтед» сыграет в 11-м туре АПЛ против «Манчестер Сити».
Источник: Sky Sports