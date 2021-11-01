«Спартак» – об интересе к Оздоеву: «Мы не комментируем трансферные слухи»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о желании клуба заполучить полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

– Действительно «Спартак» заинтересован в Магомеде Оздоеве?

– Нет. Трансферные слухи мы не комментируем.

Ранее сообщалось, что помимо «Спартака» на хавбека претендуют «Динамо», «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.