«Спартак» – об интересе к Оздоеву: «Мы не комментируем трансферные слухи»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о желании клуба заполучить полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.
– Действительно «Спартак» заинтересован в Магомеде Оздоеве?
– Нет. Трансферные слухи мы не комментируем.
Ранее сообщалось, что помимо «Спартака» на хавбека претендуют «Динамо», «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.
- Летом Оздоев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом».
- Футболист из-за растяжения связок коленного сустава не играет с конца июля.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»