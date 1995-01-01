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    «Спартак» – об интересе к Оздоеву: «Мы не комментируем трансферные слухи»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ушел от ответа на вопрос о желании клуба заполучить полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

    – Действительно «Спартак» заинтересован в Магомеде Оздоеве?

    – Нет. Трансферные слухи мы не комментируем.

    Ранее сообщалось, что помимо «Спартака» на хавбека претендуют «Динамо», «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.

    • Летом Оздоев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом».
    • Футболист из-за растяжения связок коленного сустава не играет с конца июля.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14088

      paracetamol 13 минут назад

      Что Динамо - куча хлама, это все знают, но и свинарник тоже хочет в эту группу войти и уже почти у цели!

      0
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      Рейтинг: +11929

      житель СПб 19 минут назад

      А вообще есть трансферная стоимость у игрока, который не играет, а лечится? (Это независимо от того, что Зениту он не нужен...)

      0
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      Рейтинг: +11521

      Литейный4 1 час назад

      У хряков будет лучшим. По сравнению с игрочишками срамтака Мага это мега. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6374

      nik55 2 часа назад

      не дай бог

      2
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      Рейтинг: +3436

      tarasofka 2 часа назад

      он уже давненько не уровень зенита, но потянет в московских клубах, в принципе. хряков так вообще будет на себе тащить, если вернёт былые кондиции. в питере продлевать его из-за паспорта уже никто не станет, т.к. со следующего сезона обещают ослабить лимит.

      2
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      Рейтинг: +2977

      R_a_i_n 2 часа назад

      Блееаатьь, даже не вздумайте смотреть в его сторону.....

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