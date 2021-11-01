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    Оздоев хочет бесплатно уйти из «Зенита» летом. Им интересуются «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и немецкие клубы

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен покинуть клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Sport24.

    Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до мая 2022 года, поэтому уже с 1 декабря он может вести переговоры с другими клубами. Оздоев намерен присоединиться к новой команде летом на правах свободного агента.

    Хавбеком «Зенита» интересуются «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.

    • Футболист из-за травмы не играет с конца июля.
    • Он восстанавливается после растяжения связок коленного сустава.
    • Рыночная стоимость Оздоева – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии17
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      Рейтинг: +8251

      Alekxei Z. 5 минут назад

      В Зените может остаться без игровой практики , так что уход реален.
      Наверно без работы не останется , а вот платить как в Питере нигде не будут. Выбор за ним .

      0
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      Рейтинг: +2541

      seth343 8 минут назад

      Ну уж только не к нам.

      0
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      Рейтинг: +1130

      БОМЖАРНИК 14 минут назад

      Денег заработал на всю жизнь и хочет бежать.
      Все как обычно происходит в зените.

      0
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      Рейтинг: +1946

      Валерий1965 14 минут назад

      Оздоеву уже сказали об этом?))

      0
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      Рейтинг: +4108

      Semenycch 23 минуты назад

      Как достала эта желтая пресса, которая выставляет за новости свои собственные фантазии! Оздоев один из самых закрытых игроков, который практически не дает интервью, как и его агент!

      1
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      Рейтинг: +11909

      житель СПб 37 минут назад

      Типичный игрок Спартака! Много гонору, уровень - посредственный. Никогда мне не нравился. Если уйдет - и слава Богу.

      2
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      Рейтинг: +8075

      "supermax" > житель СПб 20 минут назад

      игрок зенита так-то.....

      0
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      Рейтинг: +11110

      NewLife 42 минуты назад

      Откуда у этих фейкоделов инфа про Спартак ? Это так, чтобы кликов набрать, ведь что с бомжей взять кроме отрыжки боярышником. Отправьте этого бесплатного фигуранта в колхоз к Буланову.

      1
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      Рейтинг: +3079

      aaaaahhhh > NewLife 35 минут назад

      ну представь себе, если бы было просто написано, Оздоев хочет покинуть Зенит. - Да кто бы это читать стал, А приплети сюда Спартак так это уже другое дело:))

      1
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      Рейтинг: +1514

      Блямба 46 минут назад

      Зенит трижды сплюнул через плечо.
      " Претенденты" в ужасе перекрестились..кто справа-налево тремя,кто слева направо двумя..
      Турки в ужасе бахнулись в намаз.
      Футбольный мир замер в предчувствии перемен..

      7
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      Рейтинг: +8623

      Fusballer > Блямба 39 минут назад

      Кудряшов и Шапи уже проторили дорожку в Турцию. Так что всё возможно.

      0
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      Рейтинг: +4108

      Semenycch > Блямба 25 минут назад

      :))

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      Рейтинг: +12665

      ilichkadr 47 минут назад

      Вот интересно, что там курят в Sport24 , если говорят "Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен выступать за другой клуб в следующем сезоне"
      Каким образом стало известно Sport24, если Магомед отродясь не давал интервью жёлтой прессе?

      1
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      Рейтинг: +8623

      Fusballer > ilichkadr 40 минут назад

      Источником не только интервью может быть. Могут и так называемые инсайдеры сообщить и т. д.

      0
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      Рейтинг: +589

      Каменный стояк 47 минут назад

      Из этого гавна уже за бесплатно бегут))) лишь бы не быть причастным к ним)))

      2
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      Рейтинг: +11909

      житель СПб > Каменный стояк 39 минут назад

      Завидуйте молча...

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