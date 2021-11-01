Оздоев хочет бесплатно уйти из «Зенита» летом. Им интересуются «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и немецкие клубы

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен покинуть клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Sport24.

Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до мая 2022 года, поэтому уже с 1 декабря он может вести переговоры с другими клубами. Оздоев намерен присоединиться к новой команде летом на правах свободного агента.

Хавбеком «Зенита» интересуются «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.