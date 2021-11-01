Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оздоев хочет бесплатно уйти из «Зенита» летом. Им интересуются «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и немецкие клубы

Оздоев хочет бесплатно уйти из «Зенита» летом. Им интересуются «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и немецкие клубы

1 ноября 2021, 16:14
50

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен покинуть клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Sport24.

Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до мая 2022 года, поэтому уже с 1 декабря он может вести переговоры с другими клубами. Оздоев намерен присоединиться к новой команде летом на правах свободного агента.

Хавбеком «Зенита» интересуются «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.

  • Футболист из-за травмы не играет с конца июля.
  • Он восстанавливается после растяжения связок коленного сустава.
  • Рыночная стоимость Оздоева – 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Краснодар Динамо Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1635773078
Зенит трижды сплюнул через плечо. " Претенденты" в ужасе перекрестились..кто справа-налево тремя,кто слева направо двумя.. Турки в ужасе бахнулись в намаз. Футбольный мир замер в предчувствии перемен..
Ответить
NewLife
1635773356
Откуда у этих фейкоделов инфа про Спартак ? Это так, чтобы кликов набрать, ведь что с бомжей взять кроме отрыжки боярышником. Отправьте этого бесплатного фигуранта в колхоз к Буланову.
Ответить
житель СПб
1635773631
Типичный игрок Спартака! Много гонору, уровень - посредственный. Никогда мне не нравился. Если уйдет - и слава Богу.
Ответить
alp
1635776310
Ну наконец то!! пожалуйста, куда нибудь, только на выход из Зенита!
Ответить
Бумбраш
1635779106
а может просто цену набивает?
Ответить
Ганнибал Лектор
1635780255
Да, пора. Были, конечно, времена, когда Оздоев прямо жёг в центре поля. Но это скорее от безысходности и от слабой конкуренции. В топовых матчах он - дно. Поэтому да, все правильно - спасибо за все и до свидания.
Ответить
САДЫЧОК
1635781752
Конечно - это фейк ! Никому , он не нужен , даже Шиннику !
Ответить
Рубинище
1635785581
Утятина полнейшая с целью обеспечить контрактом. Днище 2й восьмерке то мало кому интересен Тем более «Спартаку», «Динамо» или «Краснодару». Про немцев вообще смешно.
Ответить
portero
1635792318
Он конечно смелый парень, как разрушитель неплох, если не удалят. Но то что за ним очередь и зарплата огромная как в Зените, не верю...
Ответить
paracetamol
1635794210
А почему бесплатно, собственно? Вытурить его за деньги зимой, пока контракт не кончился!
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
15
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
3
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Все новости
Все новости
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
3
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
6
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
15
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
20
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+