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    АПЛ. «Манчестер Сити» дома проиграл «Кристал Пэлас» Виейра, «Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча в матче с «Брайтоном», «Челси» разгромил «Ньюкасл»

    «Челси» укрепился на первом месте в АПЛ. В очередном туре команда Томаса Тухеля разгромила в гостях «Ньюкасл», который без побед идет в зоне вылета.

    «Ливерпуль» вел в два мяча против «Брайтона», но в итоге сыграл вничью. Во втором голе гостей поучаствовал экс-полузащитник ливерпульцев Адам Лаллана.

    «Манчестер Сити» дома проиграл «Кристал Пэлас». Лондонцев тренирует бывший футболист манчестерцев Патрик Виейра.

    Англия. АПЛ. 10-й тур

    Ливерпуль – Брайтон – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Хендерсон, 4; 2:0 – Мане, 24; 2:1 – Мвепу, 41; 2:2 – Троссард, 65.

    Ньюкасл – Челси – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джеймс, 65; 0:2 – Джеймс, 77; 0:3 – Жоржиньо, 81 (с пенальти).

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Заа, 6; 0:2 – Галлахер, 88.

    Удаления: Ляпорт, 45+2 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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