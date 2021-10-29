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    Дуглас Сантос и Кузяев не сыграют с «Ювентусом», Малком – под вопросом

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» поговорил о состоянии травмированных. В Турине россияне не могут рассчитывать как минимум на двух футболистов.

    «У Даниила Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что все обойдется. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче.

    Дуглас Сантос и Далер Кузяев пропустят игру с «Ювентусом». Магомед Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции», – сказал Семак.

    • Матч против «Ювентуса» состоится 2 ноября.
    • В 1-м круге «Зенит» уступил туринцам 0:1.
    • В РПЛ «Зенит» с отрывом лидирует.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    29.10.2021 22:47
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