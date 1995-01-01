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    Ракицкий – об ответном матче с «Ювентусом»: «Надо расслабиться и забивать голы. Чего «Зениту» терять-то?»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    — Чего не хватило в игре с «Ювентусом», кроме забитых мячей?

    — Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло — и всe. Лучше не дам, чтобы тренер не ругал. Ментальность. Если это убрать, всe получится.

    У нас есть техничные бразильцы, Артeм хорошо играет головой, Азмун бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и всe.

    — Насколько еще реален шанс побороться за второе место?

    — Для нас всe решится в Турине. Если выиграем, шанс будет.

    — Стоит сыграть более агрессивно, чем дома?

    — Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем — они побегут отыгрываться, мы им еще забьем.

    • «Зенит» проиграл «Ювентусу» в 3-м туре со счетом 0:1.
    • Туринцы лидируют в группе с 9-ю очками.
    • «Зенит» – третий с 3 очками.

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    Источник: сайт «Зенита»

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