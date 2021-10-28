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  • Ракицкий – об ответном матче с «Ювентусом»: «Надо расслабиться и забивать голы. Чего «Зениту» терять-то?»

Ракицкий – об ответном матче с «Ювентусом»: «Надо расслабиться и забивать голы. Чего «Зениту» терять-то?»

28 октября 2021, 16:25
11

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Чего не хватило в игре с «Ювентусом», кроме забитых мячей?

— Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло — и всe. Лучше не дам, чтобы тренер не ругал. Ментальность. Если это убрать, всe получится.

У нас есть техничные бразильцы, Артeм хорошо играет головой, Азмун бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и всe.

— Насколько еще реален шанс побороться за второе место?

— Для нас всe решится в Турине. Если выиграем, шанс будет.

— Стоит сыграть более агрессивно, чем дома?

— Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем — они побегут отыгрываться, мы им еще забьем.

  • «Зенит» проиграл «Ювентусу» в 3-м туре со счетом 0:1.
  • Туринцы лидируют в группе с 9-ю очками.
  • «Зенит» – третий с 3 очками.

Источник: сайт «Зенита»
Лига чемпионов Ювентус Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (11)
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lordmrv
1635429498
Не, Ярослав, наоборот соберитесь! Наши вон с вами расслабились и видишь, что вышло то!
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111Hunter111
1635429996
рукоблуд точно расслабиться.
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SMITHI
1635432184
Терять нечего... Чести у Бомжграда давно нет!
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raritet
1635433467
Правильный вектор мысли; терять нечего, выиграть в Италии у Ювентуса практически невозможно, ничья тоже ничего не даст,так почему бы и не порезвится. Ну и что , что получиться 7: 1 , зато будет весело.
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mamba9090909
1635433506
Сколько озабоченных набежало.))
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Вомбат
1635434228
Щас Семак тебе покажет "расслабиться"! Всем сидеть в своей штрафной, в контратаки бегают максимум двое! Кто сыграет в одно касание, будет лопать рукколу с оливковым маслом.
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Hektor 84
1635437136
Хоть расслабляйтесь хоть не расслабляйтесь оттянут вас по полной
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Ганнибал Лектор
1635437277
Главное - чтобы онанюба и ловрен провели матч в Турине на лавке. Тогда Зенит, как минимум, не проиграет. Удачи Зениту!
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yaran56
1635438769
От раслабухи можно и обкакаться ненароком, это вам не со свинофермой играть.
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Garrincha58
1635864118
во даёт на словах всё так легко главное расслабиться смотрите на расслабоне не получите три четыре пенки вы это умеете
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