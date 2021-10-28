Ракицкий – об ответном матче с «Ювентусом»: «Надо расслабиться и забивать голы. Чего «Зениту» терять-то?»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Чего не хватило в игре с «Ювентусом», кроме забитых мячей?

— Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло — и всe. Лучше не дам, чтобы тренер не ругал. Ментальность. Если это убрать, всe получится.

У нас есть техничные бразильцы, Артeм хорошо играет головой, Азмун бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и всe.

— Насколько еще реален шанс побороться за второе место?

— Для нас всe решится в Турине. Если выиграем, шанс будет.

— Стоит сыграть более агрессивно, чем дома?

— Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем — они побегут отыгрываться, мы им еще забьем.